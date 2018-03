Megtámogatta az Eddát Balog Zoltán a miniszteri keretéből

Hatmillió forintot utalt miniszteri keretéből Balog Zoltán Pataky Attila cégének „az Edda Művek koncertjének megrendezésére a Papp László Sportarénában, és a 33. dupla album kiadására” – derül ki az NKA honlapján megjelent adatokból. A hírt a 444.hu vette észre.

Ennél csak az MTVA kapott több pénzt februárban a minisztertől: hétmilliót Kovács Kati csak bakeliten megjelent dalainak újrakiadására.

A portál felidézi, hogy az Emmit vezető miniszter korábban ötmilliót adott Pataky Attila cégének „a Kör című Edda Muscial budapesti turnéindító előadásának megvalósítására”.

Múlt héten egyébként Orbán Viktor is emlegette az Eddát. Amikor a miniszterelnök arról beszélt, hogy nyugat-európai mércével is az mondható, Miskolc egy olyan várossá vált, ami szép jövő előtt áll, azt is megjegyezte: az Edda együttes énekese, „Pataky Attila lassan megírhatja a visszatérek Miskolcra” című slágerét.