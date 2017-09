Megtarthat 320 millió forintot Orbán Viktor polgári körének alapítványa

Nem kell visszafizetnie a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak (SZNA) – vagyis az Orbán Viktor miniszterelnököt is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Kör mögött álló civil szervezetnek – azt a 320 millió forintot, amelyet 2016-ban kapott az országos légi-irányításért felelős állami cégtől, a HungaroControl Zrt.-től. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) szerint ugyanis az SZNA eleget tett beszámolási kötelezettségének a HungaroControl felé. Ezt Fónagy János, a tárca államtitkára válaszolta Demeter Márta LMP-s parlamenti képviselő írásbeli kérdésére. Azonban Fónagy nem fejtette ki, hogyan teljesítette az SZNA azokat a célokat, amelyekre a támogatást kellett volna fordítania. Az NFM korábban azt állította, hogy a cég a légiforgalmi irányítás népszerűsítése miatt adta a pénzt az alapítványnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Demeter Mártának adott válaszában Fónagy ezúttal is hosszan értekezett a Hungarocontrol céljairól. Az államtitkár szerint az európai léginavigációs szolgáltatók már közel 10 éve szakemberhiánnyal küzdenek, ezért az utánpótlásra kiemelt figyelmet kell fordítaniuk. A támogatások által nem csak a magyarországi fiatalokat szeretné a társaság megszólítani, mint potenciális légiforgalmi irányítókat, hanem a határon túli magyar fiatalokat is. Fónagy szerint a fiatalság körében a szakmát meg kell ismertetni, a tevékenységét pedig közvetlenül is népszerűsíteni szükséges, hogy legyenek olyan elhivatott jelentkezők, akik irányítóként szeretnének elhelyezkedni.

Fónagy tehát meglehetősen konkrétan megjelölte, hogy milyen tevékenységet kellett volna végeznie a SZNA-nak az állami cégtől kapott 320 millió forintért cserébe. Csakhogy sem az alapítvány 2016-os beszámolójában, sem az országos médiában nincs nyoma annak, hogy az SZNA fiatalokat megcélzó, a légi-irányítást népszerűsítő kampányt folytatott volna. Ha viszont az alapítvány ezt nem tette meg, akkor vissza kellene fizetnie a támogatást. A 2016-os és az azt megelőző évek adatai szerint a Hungarocontrol nem adott senkinek sem ilyen mértékű támogatást. Sem a cég, sem az alapítvány nem válaszolt eddig egyetlen sajtóorgánum kérdésére sem, hogy mire költötték a támogatást.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.22.