Megtörik a békét Kárpátalján

Megvalósíthatatlannak tartják a kárpátaljai iskolák a szeptember 5-én elfogadott új ukrán oktatási törvény előírását, amely szerint három év múlva ötödik osztálytól felfelé már kizárólag ukrán nyelven lenne szabad tanítani. – Magyar gyerekből nem lesz ukrán gyerek. Nincs gond az ukrántudásunkkal, elfogadjuk, hogy az állam nyelvét ismerni kell, de el nem tudom képzelni, hogy például a kémiát vagy a biológiát ötödiktől már ukránul tanítsuk – mondta a Magyar Nemzetnek Homoki Gabriella, a nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola igazgatója. Szerinte ez a törvény az uszításról szól, hiszen eddig a városban ukrán, ruszin és magyar békében megfért egymással, de most sok a veszekedés és az összetűzés.

Életkép a Perényi Zsigmond Középiskolában – a törvény újabb lökést adhat az eddig is jelentős elvándorlásnak Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Nagyszőlősön jelenleg nyolc iskola van, ebből csak a Perényiben folyik magyarul az oktatás, most szeptember 1-jétől 302 diák kezdte meg a tanévet. Közülük 10 százalék ukrán. Az igazgatónő szerint már márciustól készítették elő a törvényt, volt is tanácskozáson a minisztériumban, ahonnan viszont nyugodtan tért vissza. – Központilag az az elvárás, hogy a nemzetiségek tanuljanak meg jobban ukránul, de ilyen törvény még a hetvenes években sem volt, mint amit most fogadtak el. Egy világ dőlt össze bennünk. Kilátástalan a helyzet, mert nem tudom elképzelni, hogy a magyar tanár a magyar diáknak ukránul tanítson matematikát – mondta Homoki Gabriella. Attól tart, ennek az lesz a vége, hogy sem magyarul, sem ukránul nem tudnak megtanulni a diákok, és a törvény újabb lökést ad majd az eddig is nagyon jelentős elvándorlásnak.

Midilevics Mónika igazgatóhelyettes vezetett körbe minket az iskolában. Arról beszélt, hogy a gyerekeknek magyar az anyanyelvük, és magyarul gondolkodnak, ezt pedig törvénnyel nem lehet megváltoztatni. A tantermekben magyar nyelvűek a szemléltetőeszközök, magyar tankönyvből tanulnak, magyar a napló is.

Beregszászi diákokkal is tudtunk beszélni, köztük egyöntetű az a vélemény, hogy nem szeretnének kizárólag ukránul tanulni az iskolában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.13.