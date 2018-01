Megtrollkodta a fideszes jelölt tejosztását a Kétfarkú Kutya Párt

Pont a megfelelő helyre, a VII. kerületi Garay térre hirdette meg a szombati tejosztó akcióját a Fidesz erzsébetvárosi szervezete, hiszen itt található a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) központja is. A programjában ingyen tej helyett ingyen sört ígérő viccpárt elnöke, Kovács Gergő és aktivistái ki is használták a helyzetet, és ők maguk is megjelentek a téren, és átragasztották a tejesflakonokat saját matricáikkal – ennek a fideszes aktivisták nem nagyon örültek, ez látható a videónkon is:

Mint arról korábban beszámoltunk, a tejosztást hirdető szórólapokon Bajkai István alpolgármester aláírása szerepel, aki a kormánypártok képviselőjelöltje a VII. kerületet is magában foglaló, 5. számú budapesti választókerületben. Bajkai – aki korábban már osztott a kerületben tojást is, annak dobozán is az ő neve szerepelt, ahogy most a tejesflakonokon is – személyesen is megjelent az akción, de az MKKP-aktivistákkal való veszekedést meghagyta a munkatársainak.

