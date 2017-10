Megvonnák a határon túliak szavazati jogát Gyurcsány Ferencék

Aláírásgyűjtésbe kezd a Demokratikus Koalíció (DK) annak érdekében, hogy ne szavazhassanak azok, akik soha nem éltek Magyarországon.

Molnár Csaba, a DK alelnöke és kampányfőnöke az ATV műsorában közölte: nem a kettős állampolgárságot vennék el, de a szavazati jogot igen, mert az szerinte igazságtalan és erkölcstelen. Arra a kérdésre, hogy mi lesz az aláírások sorsa, Molnár Csaba közölte: ez attól függ, hány aláírás lesz.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kedden közölte: Gyurcsány Ferenc vezetésével a baloldal kész végrehajtani a „Soros-tervet”, migránsok tömegeit telepítenék be Magyarországra, közben a határon túli magyarok ellen pedig gyűlöletkampányba kezdenek – írja az MTI. „Erre már volt példa: 2004-ben Gyurcsány Ferenc és az MSZP óriásplakátokon uszított a határon túli magyarság ellen – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Néppárt (IKSZ) pedig úgy fogalmazott, folytatódik Gyurcsány Ferenc nemzetárulása. Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke kifejtette: a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal sohasem állt ki a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában élő magyarokért, nem támogatták őket, sőt feszültséget is keltettek ellenük. Hozzátette: régóta látszik, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője, de a többi kis pártnak is tisztáznia kell, hogy ők is részesei kívánnak-e lenni az újabb nemzetárulásnak. „Szégyen, hogy a Demokratikus Koalíció a migránsokat betelepítené Magyarországra, de a magyar testvéreinket elutasítja” – fogalmazott Nacsa Lőrinc. Kiemelte: a 2010 utáni kereszténydemokrata, nemzeti, polgári kormány egyik legfontosabb intézkedésének tartják a nemzet egyesítését, és üdvözlik az idén esküt tevő egymilliomodik új állampolgárt is. A külhoni magyar közösségek sokszor ellenszélben, becsületesen küzdenek megmaradásukért, ellenük kampányolni az elmúlt 27 év egyik legundorítóbb politikai húzása – értékelt a kereszténydemokrata politikus.