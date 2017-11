Melegházasságban élő izraeli sztártudós inspirálja mostanában Orbán Viktort

Yuval Noah Harari, napjaink egyik legnépszerűbb történésze számít meghatározónak Orbán Viktor gondolkodásában, akinek egyébként is „egyre erősebb az antropológiai érdeklődése” – két egymástól független forrásunk is erről beszélt lapunknak. Állítólag már kapcsolatfelvétel is történt Harari és a miniszterelnök stábja között, Orbán Viktor ugyanis szívesen venne személyes tanácsokat a történésztől.