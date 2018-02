Mellár Tamás: Fideszesek terjeszthetik a szórólapot

Szórólapokkal próbálják meggyőzni Pécsett a helyieket arról, hogy Mellár Tamás valójában a Fidesz jelöltje. Mellár most a Hír TV Egyenesen című műsorában közölte: nem zárható ki, hogy a Fidesz áll az akció mögött, bár erre nincs bizonyítéka, csak annyi, hogy többen azt látták, fideszes aktivisták terjesztik a szórólapot. Úgy véli, kamu a szórólapokat terjesztő szervezet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Akikkel én beszéltem, azok mind azt mondták, hogy ez egy teljesen komolytalan dolog, és ők nem gondolják, hogy ennek egy sorát is komolyan kell venni. Nyilvánvalóan egyébként a Fidesznek az a szándéka, hogy próbálja elbátortalanítani azokat a baloldali szavazókat, akik esetleg rám szavazhatnának, gondolom, talán azért is, mert azért a korábbi években én elég komoly kritikákat fogalmaztam meg a baloldallal szemben is” – fogalmazott. Hozzátette: elég érdekes, hogy a szórólapokon fideszességgel vádolják, mert aki követte a munkásságát az elmúlt években, az tudhatja, hogy mennyire kritikus a kormánypárttal szemben.

Korábban egyetemi kollégája, Kellermayer Miklós pécsi professzor támadta nyílt levélben Mellárt. Egyebek mellett azt írta: „Krisztus intelme az egyetemi tanárokra fokozottan is érvényes: »Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.«” (Mk 9,42).

Hozzátette: „Az eddigi életed, korábbi beszédeid, keresztényi megnyilvánulásaid alapján és az alapján is, hogy annak az egyetemnek vagy professzora, aminek én is, a mostani szavaidat, a mostani tetteidet nem tudom másnak ítélni, mint megbotránkoztatásnak, amiért közös hitünk szerint még máshol is felelned kell!”

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Gazdaság Hajdú Péter Bod Péter Ákos és Mellár Tamás: A szegények szegények maradtak A professzorok szerint az egykulcsos adó csak a gazdagoknak hozott a konyhára, ráadásul a forintromlás és az eladósodottság is visszafogta a fogyasztást.

A Baranya megyei 1-es választókörzetben induló Mellárt az LMP és a Momentum kivételével az összes baloldali ellenzéki párt támogatja.