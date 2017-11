Mellár Tamás már nem akar Bokros Lajosék jelöltje lenni

A konzervatív, jobboldali értékrendet valló, ismert közgazdász függetlenként indul 2018-ban, hogy legyen esély leváltani a Fideszt - értesült a Szabad Pécs portál.

Igaz, megjegyzik azt is, eddig ellentmondásos hírek jelentek meg arról, kinek a támogatásával szállna a választási ringbe a neves konzervatív pécsi közgazdász. Korábban ugyanis épp a Szabad Pécs írt arról, hogy Mellár Tamás Bokros Lajos pártja, a MoMa egyik baranyai képviselő-jelöltje lesz 2018-ban, Baranya 1. számú választókerületében. Később a HírTv-ben már arról beszélt, hogy ő függetlenként tervezi az indulását 2018-ban, és a MoMa mellett az LMP is támogatná, de ezt reméli a többi demokratikus ellenzéki párttól is, sőt civilektől is

Az ellenfelek között lesz elviekben Csizi Péter (Fidesz-KDNP) volt pécsi alpolgármester, jelenlegi országgyűlési képviselő, a pécsi önkormányzat irányító-tanácsadó testületének elnöke, illetve Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti frakcióvezetője is. Várhatóan a Jobbiknak is lesz képviselője, Fogarasi Gábor személyében.