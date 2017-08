Méltatlan élet és halál az idősotthonokban

Szükséglakásszerű körülmények között lakott öt nyugdíjas abban a gyulai családi házban, amely az Adventista Szeretetotthon mögötti épületben idősek otthonaként működött 2017 májusáig. Az intézmény minden engedély nélkül üzemelt, az ottani „szolgáltatás” idén áprilisban jutott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) tudomására, amely vizsgálatot indított az ügyben, miután a Békés Megyei Kormányhivatal elrendelte az otthon azonnali bezárását, valamint 250 ezer forint bírsággal sújtotta a Hetednapi Adventista Egyházat – derült ki a hivatal által nyilvánosságra hozott jelentésből.

A gyulai épületet nem egyszerű megtalálni, bejutni ugyanis csak a szintén időseket gondozó gyulai Adventista Szeretetotthonon keresztül lehetséges. A félreeső kis házban (80 négyzetméter az alapterülete, és van még egy 40 négyzetméteres erkélye) öt egyágyas szobát alakítottak ki, valamint egy kétágyast a személyzetnek. Az SZGYF – miután tudomására jutott, hogy egy külön otthon működik az egyébként minden szükséges engedély birtokában működő szeretetotthon mögött – április 20-án tartott ellenőrzést az épületben, és lehangoló körülményeket talált.

A ház kívülről be volt ugyan vakolva, de festés hiányában egy szürke kis épület várta lakóit. A földszinten három idős ember lakott, koedukáltan osztoztak egy zuhanyzós fürdőszobán, ebben volt a földszint egyetlen mellékhelyisége is. Az emeleten további két szoba található, két nyugdíjas számára. Ők egy kádas fürdőszobán osztoztak, az akadálymentesítés hiányosságaiból fakadó minden kényelmetlenséggel együtt. Pontosabban: a jelentés szerint lényegében semmilyen akadálymentesítés nem történt az épületben, például olyan alapvető igényekre sem gondoltak, mint hogy kiszedjék a küszöböket. A házban zajló életet nagyban meghatározta, hogy nem volt semmilyen közösségi tér, de még étkező sem. A szobák túlzsúfoltak, többnyire a lakók saját bútoraival, valamint intézményi darabokkal voltak berendezve. A belső falak festése repedezett, a takarítás elégtelen volt.

A „szolgáltatás” színvonalát jelzi, hogy az épületben nem volt kiépítve nővérhívó; ha valamelyik idős embernek sürgős segítségre lett volna szüksége, csak telefonon tudott volna hívni valakit a szomszédos szeretetotthonból. Az ellenőrzés során megkérdezték a lakókat, hogy milyen egyéb szolgáltatást használhattak, ekkor derült ki, hogy nem ismerték az otthont kiszolgáló orvos ügyeleti idejét. Arról sem tájékoztatták őket, hogy milyen programokhoz csatlakozhatnak a szeretetotthonban, hogy aktívak maradjanak, ápolják társas kapcsolataikat. A szomszédos otthonon keresztül napi háromszori étkezéshez – ebből napi egy meleg ételhez – jutottak, de át kellett járniuk elfogyasztani. Az otthonnal kötött megállapodási szerződés szerint szombatonként nem kaptak meleg ételt – figyelembe véve az adventista hagyományokat –, ezt tudomásul vették a lakók. Megállapodási szerződésüket ugyanakkor nem tudták bemutatni az ott lakó idősek, ugyanis minden példányt az otthon vezetőjénél tároltak. A jelentés megállapította azt is, hogy bár szükséges lenne, a kis házban élők nem álltak folyamatos felügyelet alatt. Mindezért a lakók fizettek, ráadásul úgy, hogy nyugdíjuk a szeretetotthonhoz érkezett, és csak a díjak levonása után kapták meg a pénzüket.

Az épületet a Dorkás Alapítvány és az adventista egyház megosztott feladatokkal működtette. Megkeresésünkre az otthon egyházi igazgatója, Tóth Sándor elmondta, hogy nem fellebbeztek a bezárásra felszólító határozat ellen, ma már nincs idős lakója az épületnek. Hozzátette: a főépületben működő szeretetotthon viszont a jogszabályoknak megfelelően működik, az ellátás magas színvonalú, túljelentkezéssel küzdenek.

Nem a gyulai az egyetlen olyan otthon, ahol komoly gondok lehetnek, az utóbbi években egyre több, a szociális otthonokban tapasztalható problémára derült fény. Gyakori például a nem megfelelő orvosi jelenlét és a rendszeres hatósági ellenőrzés hiánya, ahogy a megdöbbentően rossz körülmények is.

Szerdán a Hírpress.hu egy másik tragikus esetről számolt be: augusztus 1-jén feltehetően ételmérgezés miatt kellett kórházba szállítani egy budakalászi szociális otthon ápolási osztályáról több idős embert, egyikük meg is halt. Tegnap Pászti András, a fővárosi kormányhivatal sajtófőnöke már arról adott tájékoztatást: a Napvirág Idősek Otthonában tíz gondozott betegedett meg, nyolcan kórházba kerültek. A megbetegedésekkel egy időben 3 haláleset is történt, az azonban még nem derült ki, hogy ezek összefüggésbe hozhatók-e a gyomor-bélrendszeri, hányásos, hasmenéses megbetegedésekkel. Mindenesetre a Szentendrei Járási Hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala népegészségügyi szakemberei haladéktalanul megkezdték a járványügyi és élelmezés-egészségügyi vizsgálatot.

Megtudtuk: a magánbefektetők tulajdonában lévő idősek otthonában saját konyha működik, ott készítették tehát az elfogyasztott ételeket, vagyis a felelősség az övék. Amennyiben be kell zárni az intézményt, a gondozottakat az állami szociális otthonokban kell elhelyezni; úgy tudjuk, erre vonatkozóan már készülnek tervek. Az érintetteket egyébként a budapesti Szent László és a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórházba szállították. A kormányhivatal munkatársai begyűjtötték a széklet-, élelmiszer- és ételmintákat, de laboratóriumi vizsgálatuk még zajlik. A népegészségügyi hatóság addig is többek között szigorított fertőtlenítést rendelt el a megelőzés érdekében.

A kialakult helyzettel kapcsolatban Lipterné Bierbaum Erika, a Napvirág Idősek Otthona intézményvezetője annyit közölt az intézmény honlapján: a működést felügyelő hatóságok (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat [ÁNTSZ], Pest megyei Kormányhivatal) által indított vizsgálatok még folynak. Lezárultukig az eseményekről nem tudnak semmit mondani, illetve kiemelte, az intézmény a működése során a szakmai protokollok szerint jár el.

Ottjártunkkor egyébként nem kívántak nyilatkozni; arra hívták fel a figyelmet: az otthon magánterületen található. Kerestük az ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, ugyanis az ÁNTSZ-től azt a tájékoztatást kaptunk, hogy kérdéseinkre a tárca adhat választ. Lapzártánkig azonban nem érkezett válasz. Az ügyben Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere sem szólalt meg nyilvánosan. Kérdés, hogy milyen lépések várhatók a hasonló esetek megakadályozására. A történtek kapcsán a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra feljelentés, bejelentés ez ideig nem érkezett – tudtuk meg a rendőrségtől.

