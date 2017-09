Mentegetőzés közben is ferdít a budavári polgármester

Terjedelmes interjút közölt a kormánypárti Magyar Hírlap a budavári polgármesterrel, aki mindent megtett azért, hogy bagatellizálja: ő és szinte az egész családja önkormányzati vagy állami bérlakásokban lakik az I. kerületben, ráadásul a piaci ár töredékéért. Tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy Nagy Gábor Tamás a saját maga vezette kerülettől bérel kirívóan olcsón lakást a Várnegyedben, és kiderítettük azt is, hogy a volt felesége is bagóért bérel ingatlant a Vár legelőkelőbb részén. Később pedig a HVG.hu tudta meg, hogy Nagy szülei is egy felújított, I. kerületi önkormányzati lakásban élnek.

Nagy Gábor Tamás szerint azonban mindezzel semmi probléma. A polgármester azt mondta: „Az én lelkiismeretem tiszta.” Közölte, hogy az általa bérelt lakás esetében – mit ad isten – éppen ő adta a legjobb árajánlatot, ezért nyerte el a bérleti jogot, egyébként semmiféle előjoga nem volt.

Nagy Gábor Tamás polgármester, amint épp hazaér a Táncsics Mihály utca 23.-ba, ahol igen olcsón bérel lakást Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A polgármester magyarázkodása azért mégsem sikerült hibátlanra, a szülei által bérelt lakásról szólva ugyanis összezavarodhatott. Mint mondta, egy lepusztult épületben található, vizes, romos, szinte lakhatatlan és kifűthetetlen földszinti lakásról van szó, amelyet felújítottak, később pedig a felesége megvette azt a céget, amelynek a tulajdonában a lakás bérleti joga volt. Ezt a jogot osztotta meg a cég később a szüleivel. Csakhogy a néhány évvel ezelőtti tudósítások szerint a szóban forgó Pala utcai ingatlan kétéves felújítását 2013-ban fejezte be a Nagy Gábor Tamás vezette önkormányzat, amire 210 millió forintot költött. A bérleti jogot birtokló céget viszont Nagy volt felesége 2010-ben vette meg. Tehát csupán azután indulhatott a felújítás, hogy a városvezető korábbi neje hozzájutott a bérleti joghoz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.05.