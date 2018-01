Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Hagymázas, antik, keresztény és népi motívumokkal megtűzdelt lázálmot vázolt fel Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott a Magyar Krónikában arról, hogy milyen ifjúsági tábort is tervez a politikai elit gyermekeinek az úgynevezett Vörösberény-projekt részeként. Kerényi a jelek szerint masszív politikai és anyagi támogatást is kap az elképzeléshez.

A miniszterelnöki megbízott a Krónikában közölt levelét Balatonalmádi hivatalos oldala is átvette – mi is innen ismertük meg. A beszámoló egy hangsúlyozottan elit és keresztény szellemiségű rendezvény terveit mutatja be, amit az első magyar királyné után Gizellának neveznek el, és aminek a Balatonalmádi tulajdonában álló vörösberényi kolostoregyüttes, volt jezsuita rendház ad majd otthont.

Nyári tábor a trónörökösöknek

Míg az Erzsébet-tábor programjai a rászorulóknak szólnak, a Gizella programjaira csak egy nagyon szűk réteg kapna meghívót Kerényi tervei szerint:

A Gizella tábor toborzólevelét a tavasz folyamán megkapják polgármestereink, államtitkáraink és minisztereink, azzal a kéréssel, hogy gyermekeiket, unokáikat fizessék be a vörösberényi Gizella táborba. Ugyanez a levél a Kárpát-medence egyházi méltóságait arra kéri majd, hogy a plébániák és a parókiák látókörében lévő legtehetségesebb gyermekeket küldjék el a Gizella táborba, és vállalják nyaralásának költségeit

– olvasható a miniszterelnöki megbízott vázlatában.

Az ár ennek megfelelően borsos lenne: a részvételi díjat fejenként 250 ezer forintra lőtte be Kerényi, aki maga is elismeri, hogy a nyári tábor igen drága, de – mint, hozzáteszi – minőségi is. – Ér a trónörökösünk ekkora befektetést? – teszi fel a költői kérdést.

A díj befizetése alól csak 20 diák kapna felmentést, persze úgy, hogy nyaralási költségeiket baráti alapítványok fedeznék. Szüleiknek kézzel írt levélben kellene megindokolniuk, hogy gyerekük miért érdemli meg az ingyenes nyaralást. A kérelmeket pedig személyesen Kerényi Imre bírálná el, aki természetesnek veszi, hogy saját „korosztályos unokája”, Dávid számára már foglalt helyet a hivatalosan még meg sem hirdetett rendezvényen.

Kerényi Imre kifejti, hogy kiket is várna az elit és keresztény ifjúsági táborba

A tábor már idén nyáron elstartolhat: Kerényi négy, csapatonként 30 fős turnussal számol június 25. és augusztus 23. között, a táborba 10–16 év közötti fiúkat és lányokat várna.

Nem sokat tud a fiatalokról

Leveléből egyértelmű, hogy konkrét ütemtervet dolgozott ki a tábor 14 napjára; ebben vannak hasznos elemek – mint a bicikli- és úszásoktatás, vagy éppen a vitorlástanfolyam – és olyan teljesen irreális ötletek is, amit egy hagyományőrző vagy cosplayes csapaton kívül nem sokan vállalnának.

A szervező jelek szerint egyáltalán nem ismeri egy mai kamasz igényeit, nem tudja mi jön be és mi halálosan ciki egy 16 éves fiatalnak. Árulkodó a felsorolt néhány pont is:

A táborozók alapfelszereléséhez tartozna egy görög peplon, egy római tunika, egy puhafából készült rövid római kard, egy cserkészzsinórral ellátott napkalap

Programpont, hogy az ifjak római centuriák mintájára masíroznak és hadi versenyt rendeznek, a lányok pedig népi körtáncot, úgynevezett leánykarikázót lejtenek, és szobrokat utánozva megismerik az ókori ruhaviseletet.

A gyerekek karénekeket és színpadi jeleneteket tanulnak, a tábor végén pedig „énekelnek, táncolnak, alakoskodnak” szüleik előtt.

A levél szerint „Angyalként ezt éneklik majd: „Született világ megváltója”, ördögként pedig így csúfolódnak: „Bíró, pandur, lakatos, tiéd lesz egy láda fos”.

A kormánytagok gyerekeinek ajánlott nyári programok balatonalmadi.hu

Hogy Kerényi terveit a kormány is komolyan veszi, az egyértelműen kiderül a január 15-i Hivatalos értesítőben megjelent határozatból: az Orbán Viktor által jóváhagyott rendelet szerint a belügyminiszter egy összegben vagy több részletben, de azonnali hatállyal félmilliárd forintos támogatást küld Balatonalmádi önkormányzatának – a pénzt az átadott vörösberényi kolostor állagmegóvására és ifjúsági táboroztatás előkészítésére küldik, igaz, név szerint nem említik a Gizella-tábort.

A döntés már régóta készülhetett, és a jelek szerint komoly lobbitevékenység, előkészület áll mögötte. Nem véletlen egybeesés az sem, hogy Balatonalmádi önkormányzata tavaly két óriási ajándékot kapott: január végén kormányhatározat döntött arról, hogy fél éven belül ingyen megkapják az állami tulajdonú kolostorépületet, amire már 2015 óta pályáztak.

Hozzácsapták a magtárat is

Szintén 2017 januárjában derült ki, hogy a Belügyminisztérium büdzséjének terhére – 120 millió forintért – megvásárolták Balatonalmádinak a kolostor melletti, de korábban magántulajdonba került magtárépületet is.

A magtárat 2015-ben még 458,8 millió forintra értékelték fel a Hirbalaton.hu-n megjelent cikk szerint – a tulajdonos hogy-hogy nem, két évvel később mintegy negyedáron is túladott az ingatlanon.

Balatonalmádi lapja egyébként teljesen nyíltan közli, hogy a magtár megszerzésében jelentős szerepet játszott Kerényi Imre és Kontrát Károly belügyi államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. A Veol.hu cikkében pedig Keszey János, Balatonalmádi polgármestere kimondottan Kontrátot méltatja a beszerzés kapcsán.

Gyorsan rendbe kellene hozni

Egy sürgősségi indítvány szerint Keszey János egyébként tisztában van azzal, hogy vörösberényi kolostor ad helyt majd a Gizella-tábornak – igaz, a tábor ars poeticáját talán még ő sem ismerte, és az is tény, hogy önkormányzatnak más céljai is vannak az épülettel: képzőművészeti galériát, helytörténeti kiállítást rendeznének be a kolostorban, amit – a táborral ellentétben – a köznép is látogathat.

A Keszey által benyújtott, 2017. november 30-i indítvány és javaslat mindenesetre egyértelműen jelezte, hogy a beadvány idején a kolostorépület még nem volt alkalmas szállásadásra.

Keszey János sürgősségi indítványa balatonalmadi.hu

Ahhoz, hogy az alapszolgáltatások működjenek, és a nyárra tervezett Gizella-tábor megvalósulhasson, Keszey János szerint rohamtempóban, 160 nap alatt kellene részlegesen felújítani az épület használati melegvíz és vizesblokkjait, valamint elektromos rendszerét;

azzal is időt nyernek, ha a felújítás értéke nem éri el a 25 milliós közbeszerzési összeghatárt, mert akkor talán a közbeszerzési eljárásra számított 60 nappal sem kell számolni.

Az indítványban háromszor szerepel Kerényi Imre neve, akit a Vörösberény-program szakmai koordinátoraként említenek, és aki a dokumentum szerint saját javaslatokat is csatolt Keszey beadványához.

A Gizella-tábor ügyében megkerestük az illetékeseket, vagyis a Belügyminisztériumot, a Miniszterelnökségi Kabinetirodát és Balatonalmádi polgármesterét. Szerettük volna megtudni, hogy a 2018 januárjában megígért támogatásból mennyit fordítanak majd az ifjúsági táborra, és hogy az érintettek is tudják-e, hogy Kerényi Imre csak egy elitkör gyermekeit várja a rendezvényre. Választ eddig egyik megkérdezettől sem kaptunk, ha érkezik reakció, frissítjük cikkünket. Így csak annyi biztos, hogy