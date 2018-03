Mészáros Lőrinc Bodrogkisfaludon is beindult

Bodrogkisfaludon az olcsón megszerzett borászat és pálinkafőzde után a kikötőt is bekebelezheti Mészáros Lőrinc, akinek folyóparti birodalma szállodával meg étteremmel is bővülhet. A kormány szerencsés módon épp most indít a Bodrogot is érintő, 4,6 milliárdos folyami turizmusfejlesztési programot – írja a Népszava.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint a Népszava írja, a településen élők egyöntetűen arról számoltak be, hogy „beindult” Mészáros Lőrinc, aki szállodát, panziót, éttermet, látvány-pálinkafőzőt fog építeni, kikötőt bővít. Nem véletlen persze minden, ugyanis egy állami projekt részeként a kiszemelt folyóknál 15-20 kikötőhelyet létesítenek, ahol tankolási és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak a 8-10 főt befogadó, vízi jogosítvány nélkül vezethető járművek utasainak.

Tovább is van: a Mészáros-birtok közvetlen telekszomszédja ugyanis a Kalóz Kikötő és Yacht Club, amely 7 ezer négyzetméteren saját és bérelt part menti ingatlanokkal rendelkezik, vízfelületet is bérel. És épp Mészáros érkezésének idején történtek változások a kikötőben. A lap megjegyzi, helyben többen is úgy tartják, hogy előbb-utóbb összekapcsolnák majd a kikötőt és a Mészáros-birtokot, így a telkek határán lévő komp útban lesz.

A Népszava megkeresésére a település polgármestere, Ádám László elmondta, neki is fülébe jutott már az elképzelés, hogy az önkormányzat által működtetett kompot megszüntetnék vagy áthelyeznék.