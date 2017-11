Mészáros Lőrinc: Elfogytak a problémák, nincs mire panaszkodni!

Nem mindennapi képviselő-testületi ülés, majd közmeghallgatás zajlott hétfő délután Felcsúton. Mészáros Lőrinc polgármester vezetésével a grémium mintegy hat-hét napirendi pontot „tárgyalt meg” körülbelül tíz perc alatt. Olajozottan működött a döntéshozatal. A jegyző tömören összefoglalta az előterjesztést (közterületi reklámhordozók, költségvetés módosítása, hulladék-gazdálkodási szerződés, fogorvosi ellátás és belső ellenőrzési terv), majd a négy képviselő egyik témához sem szólt hozzá, nem ütköztették az érveket, nem bocsátkoztak végeláthatatlan vitába, hanem következhetett az izgalmas szavazás.

„Egyhangú, köszönöm” – állapította meg a szavazás eredményét minduntalan Mészáros Lőrinc.

Miután az összes napirendi ponttal végzett a felcsúti testület, becsületükre vált, hogy nem tartottak egy szusszanásnyi pihenőt sem, hanem rögtön belefogtak a közmeghallgatásba. Ezzel mindössze annyi, szinte elhanyagolható probléma akadt, hogy a köz nem jelent meg a felcsúti faluházban. Pedig hely lett volna bőven, üresen árválkodtak a kényelmes székek, de a lakosság valamiért távol maradt. Csak a Magyar Nemzet, a Hír TV és a 444 képviselte a nyilvánosságot. Érdeklődő hiányában azonban nem fújták le az eseményt, hanem Mészáros Lőrinc előbb a 2017-es eredményekről számolt be a képviselőknek, majd a 2018-as tervekről is ejtett néhány szót. „Nem kell szerénytelennek lennünk, eddig is sok minden történt a településen” – summázta véleményét az egykori gázszerelő.

Valóban sok minden történt: tájházat vásároltak, áthelyezték a víztornyot, játszóteret és sportparkot építettek, rendőrautót vettek, felújították a járdát, fejlesztették a szennyvíztelepet, bővítették a bölcsődét és az óvodát, valamint a falu történetében kiemelkedő pillanatként megnyílt az első fogorvosi rendelő is. Jövőre pedig megint a járdákat csinosítják, valamint 16 tantermes iskola építése is megkezdődhet végre. „Elfogytak a problémák, nincs mire panaszkodni” – vélekedett Mészáros Lőrinc arról, hogy miért nem jött el a lakosság. A közmeghallgatás így tíz perc alatt véget is ért.

A képviselők így dolguk végeztével távoztak is, ellenben a polgármester nem mozdult el a helyéről, pedig a faluház előtt várta a sofőrje. Előbb elhárította az interjúkéréseket, mondván, csak független sajtónak nyilatkozik, a teremben pedig nincs ilyen. Nem tudni, miért gondolta meg magát hirtelen, de az lett a vége, hogy mintegy teljes órán keresztül válaszolt például lapunk kérdéseire is. Pedig csak a saját újságjait, tévéjét és rádióit tartja függetlennek. „Jobboldaliak, de függetlenek” – magyarázta. A beszélgetés során kiderült: előbb-utóbb talán nyilvánosságra hozza, hogy melyik cég mennyi taopénzzel támogatja a Puskás Akadémiát, de az szerinte kizárt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök miatt támogatnák a csapatot. Egyszerűen kedvelik a felcsúti gárdát, nem részesülnek cserébe semmilyen előnyben.

„Nincs titkolnivalóm, nem vagyok Orbán Viktor strómanja. Néha önöktől tudom meg, hogy nyertem egy közbeszerzésen. Orbán Viktor a barátom, de ő politikus, én pedig üzletember vagyok” – mondta Mészáros Lőrinc. Nem tudja, pontosan hány cége van, valahol 100 és 200 között. Nem tudja, pontosan mennyi pénze van, mert van saját pénze és a cégeinek is van pénzük, de előbb-utóbb össze fogja számolni. Az is kiderült, hogy egész évben folyamatosan jótékonykodik, de menekülteket nem fogadna be Felcsútra, mert úgy véli, dolgos kezek kellenek. Kitöltötte a nemzeti konzultációs ívet is, Soros Györggyel pedig nem üzletelne, mert a spekuláns átverné.

„Nagyon remélem, hogy 2018-ban nyerni fog a Fidesz. Járom az országot, és az emberek jól érzik magukat. Az ellenzék pedig töketlen” – magyarázta a polgármester. Ha pedig veszítenének jövőre, azt is jól viselnék, mert kemények, és Orbán Viktort sem kellene vigasztalni.

Amúgy még nem tudja, hogy mit vesz a barátjának karácsonyra. Jelenleg a turizmus érdekli, húsz szállodája van, és hamarosan Budapesten is vásárol egyet. A médiában is várható terjeszkedés, valamint Csehországban vagy Lengyelországban vehet egy újabb focicsapatot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.28.