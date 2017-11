Mészáros Lőrinc gazdagodásáért felelős ügyésznek nevezték ki Polt Pétert

Vasárnap este tízig tartott Zsidai Zoltán Roy budai éttermének megszállása: mint korábban megírtuk, a Közös ország Mozgalom és a Város Mindenkié aktivistái ülősztrájkkal demonstráltak az ellen, hogy Zsidaihoz köthető vállalkozások a piaci árnál jóval kedvezőbben jutottak ingatlanokhoz a budai Várban.

Az üldögélve tiltakozóknak Gulyás Márton, a KÖM vezetője olvasott fel – majd a demonstráció és az étterem bezárása után a Legfőbb Ügyészséghez vonultak Gulyásék, hogy ott az intézményesített korrupció ellen tiltakozzanak.

A Közös Ország Mozgalom aktivistái élő közvetítésben akcióztak: egy „Mészáros Lőrinc meggazdagodásáért és büntetlenségének biztosításáért​​ felelős Legfőbb Ügyészség!” feliratú transzparenst tartottak az ügyészség saját bronztáblája elé, és szóban is tiltakoztak a rendszerszintűnek tartott visszaélések miatt.

„Orbán Viktor miniszterelnök és családja és cimborája és strómanjai a közvagyont saját hitbizományuknak tekintik (…) ez ellen fogunk küzdeni, mindaddig, amíg a nemzeti együttműködés rendszere meg nem bukik. Eszközeink erőszakmentesek, mert tiszták és céljaink tisztességesek, nem olyanok mint ez a rendszer” – mondták együtt fennhangon a tiltakozók.

Az ügyészség előtt posztoló készenléti rendőr már a tüntetők megérkezésekor igyekezett eltüntetni a transzparenst: az egy perces demonstráció alatt is rángatta a a táblát, miközben folyamatosan igazoltatni próbálta a jelenlévőket. Az aktivisták a performansz után igazolták is magukat.

Jó barátoknak bagóért is?

A Magyar Nemzet korábban többször is cikkezett arról, hogy a Zsidai-csoport bagóért bérli a budavári Pest-Buda Hotel önkormányzati tulajdonű épületét, a 323 négyzetméter összterületű ingatlan után havonta mindössze 126 ezer forintot fizetnek. Ez azonban nem kifejezetten a cégcsoportra szabott nagylelkűség: a budavári polgármester és szinte az egész családja önkormányzati vagy állami bérlakásokban lakik az I. kerületben, ráadásul a piaci ár töredékéért. Tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy Nagy Gábor Tamás a saját maga vezette kerülettől bérel kirívóan olcsón lakást a Várnegyedben, és kiderítettük azt is, hogy a volt felesége is minimális bérel ingatlant a Vár legelőkelőbb részén. Később pedig a HVG.hu tudta meg, hogy Nagy szülei is egy felújított, I. kerületi önkormányzati lakásban élnek.

A Közös Ország Mozgalom a gyanúsan olcsó bérleti szerződés kapcsán a Facebookon is üzent: „Magyarországon ma lakhatási válság van, ami azt jelenti, hogy tízezreknek nincs semmilyen lakhatásuk, százezrek élnek szegényes és súlyosan egészségkárosító körülmények között, és további millióknak okoz jelentős problémát lakhatásuk fenntartása és biztosítása.

Ilyen körülmények között köztulajdonban álló, lakhatási célú ingatlant magáncélra, messze áron alul bérbe adni nem pusztán felelőtlenség, hanem aljas és embertelen cselekedet,

bár az aljas és embertelen hatalom szempontjából érthető: az étterem tulajdonosai köztudottan jó kapcsolatot ápolnak a miniszterelnök családi körével” - írta közleményében a KÖM.