Mészárosé lehet az országos rádiófrekvencia

Egyre több jel utal arra, hogy Mészáros Lőrincnél landolhat a Class FM elnémítása óta kihasználatlanul álló, egyetlen hazai országos kereskedelmi rádiós frekvencia. Bár tavaly év végén még úgy tűnt, hogy akár évekig eltarthat, mire a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), illetve ügydöntő szerve, a médiatanács egy pályázat keretében ismét kiosztja a sávot, mostanra változott a felállás. Immár hónapok óta rebesgetik, hogy a Fidesz vezérkara még a választások előtt befejezi a hazai rádiós piac radikális átszabását, ennek záróakkordja pedig épp az országos frekvencia megszerzése lesz. Piaci és politikai forrásaink egybehangzóan állítják, a kormánypárt vezetése biztonsági játékot játszik: bár az állami tulajdonban lévő frekvenciák sorsáról döntő médiatanács mandátuma csak 2019-ben jár le, még előtte győztest akarnak hirdetni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A közvélemény-kutatások szerint a Fidesznek ugyan nincs komolyan vehető kihívója, az nem biztos, hogy sikerül újra kétharmadot szereznie. Márpedig a médiahatóság feltöltéséhez minősített többségre van szükség, a kormánypárt pedig nem szeretne az ellenzékkel alkudozni.

Most viszont még könnyű dolga van: a 2010-ben létrejött Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kizárólag fideszes delegáltakból áll, és eddig a párt akaratát figyelembe véve döntöttek minden fajsúlyos ügyben.

Csakhogy a már tavaly elindított folyamatot két dolog is megakasztotta. Egyrészt a Class FM tulajdonosa nem vonult le önként a pályáról, és pereskedve próbálja visszaszerezni a frekvenciáját, így a pályázat kiírása több hónapot csúszott. Emiatt tavasszal volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, a hatóság sem hajtja a dolgot, hosszú hetekig ment a sakkjátszma, hogy a tender tavaly őszi első fiaskója után ismét nekifussanak-e a pályáztatási folyamatnak. Másrészt a Fidesz első választottjával is volt némi probléma. A leginkább magától értetődő jelölt ugyanis a TV2-t is kézben tartó Andy Vajna lett volna, aki a Rádió 1 révén immár több mint egy éve a rádiós piacon is aktív. Ráadásul a filmügyi kormánybiztos rohamosan terjeszkedik is ezen a területen: most nyáron tíz újabb városban, köztük négy megyeszékhelyen szólalt meg a csatornája.

A Fidesz vezérkara azonban nem akarta még egyszer elkövetni azt a hibát, hogy egyetlen személyre bízza a jobboldali média fenntartását: ódzkodott attól, hogy a TV2 és a legnagyobb, országos kereskedelmi rádió egy kézbe kerüljön. Vajna így kiesett, amivel mindössze annyi volt a gond, hogy rajta kívül egészen júliusig nem akadt olyan „megbízható” szereplő, aki rendelkezne rádiós tapasztalatokkal. Június 30-án viszont feltűnt a színen Mészáros Lőrinc, aki családi cégén, a Talentis Groupon keresztül felvásárolta a Balatont lefedő Part FM nevű rádiót. Ráadásul a közeljövőben terjeszkedni fog: mint az a cégbíróságra leadott beszámolókból kiderül, rövidesen övé lesz a Magyar Idők és így a kiadó által működtetett fővárosi körzeti közösségi adó, a Karc FM is.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ezek után senkit nem lepett meg a rádiós piacon, hogy hat nappal Mészárosék tulajdonszerzését követően a médiatanács ismét közzétette az országos kereskedelmi frekvenciára vonatkozó pályázati felhívás tervezetét. Ebben pedig – a tapasztalatra vonatkozó résznél – az szerepel, hogy 7 pont jár annak a jelentkezőnek, aki 2010 után legalább két évig működtetett egy körzeti kereskedelmi adót. A Part FM pedig részben megfelel ennek a kritériumnak: 2012 óta sugároz. A kiírással mégis akad némi gond: ez a rádió nem körzeti adó. Ám a piacot jól ismerő forrásaink figyelmeztettek: egyrészt ez még nem a végleges kiírás, tehát könnyen lehet, hogy az új helyzethez igazodva a „körzeti” szót felváltja majd a „helyi”. Másrészt az a pletyka járja, hogy Mészáros tovább terjeszkedik majd, és így akár össze is kapcsolhat vételkörzeteket.

A július 6-i felhívásnak van egy másik, érdekes eleme is. Mégpedig az, hogy jóval kevesebb pontot kaphat az a pályázó, amelyik öt esetben követett el jogsértést korábbi működése alatt. Márpedig a Class FM-re – amelynek amerikai tulajdonosa többször leszögezte, mindenképpen pályázni fog – frekvenciaengedélyének lejárta előtt valósággal rászállt a hatóság. A médiatanács 2016 első hét hónapjában ugyanannyi elmarasztaló – öt – határozatot hozott a rádió ellen, mint az előző hat évben összesen.

Bár a Class FM mindegyik döntés ellen fellebbezett a bíróságon, akkor sem lehet favorit a pályázaton, ha az összes ügyben nyer. Polyák Gábor médiajogász lapunknak azt mondta, a kiírás számos szubjektív elemet tartalmaz, ami jelentős mozgásteret ad a hatóságnak. A médiatanács 16 ponttal jutalmazhatja például a „műsortervben megjelenő többletértékeket”. Ezzel pedig kényelmesen el lehet nyerni a frekvenciát, lényegében függetlenül a pályázó egyéb vállalásaitól. Egyébként a Class FM sokáig monopóliumot élvezett, ám miután tulajdonosa, Simicska Lajos összetűzésbe került a miniszterelnökkel, a Fideszben hamar eldőlt: a rádió nem hosszabbíthatja meg frekvenciaengedélyét. Ugyan Simicska tavaly tavasszal eladta a rádiót egy coloradói üzletembernek, Michael McNuttnak, ez a kormánypárt vezetőit már nem hatotta meg: az adó kiesett a pikszisből. (Simicska Lajos a Magyar Nemzet kiadójának közvetett tulajdonosa).

A kiírás furcsaságainak is köszönhető, hogy a piacon már elkönyvelték: Mészáros lesz a befutó a pályázaton.

Az országos frekvencia pályázati felhívásával kapcsolatos közmeghallgatást egyébként épp múlt csütörtökön tartották, az esemény iránt pedig ezúttal a korábbinál nagyobb érdeklődést mutattak a piaci szereplők. Azt azonban, hogy pontosan kik, nem lehet tudni, ugyanis még azok sem minden esetben árulták el, mely szervezetet képviselik, akik felszólaltak, sokan pedig egyszerűen csak végigülték az eseményt, kérdéseket nem is fogalmaztak meg a pályázattal kapcsolatban. Így nem derült ki az sem, hogy a Part FM képviseletében részt vett-e bárki az egyébként mindössze fél óráig tartó meghallgatáson.

Mindenesetre a legtöbben itt is a tapasztalati pontok iránt érdeklődtek. Mások mellett épp arra voltak kíváncsiak, hogy miért preferálja a hatóság a hálózatba kapcsolódó, illetve a vételkörzetüket bővítő körzeti adókat, de elhangzott kritika az ebben a pontban meghatározott kezdő időpontok önkényessége miatt is. Itt a Class FM-et működtető Advenio Zrt. képviselője azt nehezményezte, hogy a hétéves időintervallum, amelyen a pályázó büntetéseit vizsgálják, diszkriminatív azokkal szemben, akik régebb óta aktívak. Egy mindössze két-három éve piacon lévő cégnek ugyanis sokkal kevesebb ideje volt begyűjtene a pontveszteséget jelentő megrovásokat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.02.