„Mi nem embercsempészek vagyunk” – tiltakoznak a civilek a kormány terve ellen

Hazug, önkényes és kártékony – így jellemezték a kormány Stop, Soros! elnevezésű törvénycsomag tervezetét a tegnap csendes demonstrációval tiltakozó civil szervezetek. – Vissza kell vonni és meg kell semmisíteni. Ez nem kampányfogás a kormány részéről, hanem egy évekkel ezelőtt kezdődött eljárás része, amelynek célja a civil szféra megfélemlítése – fogalmazott Móra Veronika, az Ökotárs igazgatója. Pardavi Márta, a Helsinki Bizottság társelnöke szerint pedig a silány minőségű, jogilag értelmezhetetlen kategóriákat is tartalmazó törvénycsomag-tervezet a rossz emlékű listázást hozza vissza, ezért demokratikus országban ilyet nem lehet elfogadni.

Úgy látják, hogy rájuk nem illik az „illegális migrációt támogató szervezet” kategória, mert ők nem embercsempészettel foglalkoznak.

– Még nem találkoztam olyan legálisan működő civil szervezettel, amely illegális bevándorlást szervezne.

A jogszabály viszont felhatalmazná az állami hatóságokat, hogy így minősítsék őket – fogalmazott Zádori Zsolt, a Helsinki Bizottság sajtófőnöke.

Ellenben – hívták fel a figyelmet – a Stop, Soros! törvénycsomag-tervezet rejtett bombákat is tartalmaz. Ilyen például, hogy a közhasznúság fogalmát is módosítanák:

csak az lehet közhasznú szervezet, amelyik nem kap több támogatást külföldről, mint itthonról.

Ez azért fontos, mert a közhasznúság számos adókedvezménnyel (áfa, szja) jár. Ha pedig a törvény hatályba lépne, akkor a regisztrált civil szervezetek elesnének ezektől a forrásoktól. A felszólalók szerint a kormány csak azon szervezeteket tekintené közhasznúaknak, amelyek forrásaik többségét Magyarországról szerzik, pedig nem ez a mércéje annak, hogy mennyire dolgoznak az emberekért, a társadalomért.

– Az egész megint arra jó, hogy gyanús legyen olyan szervezetekkel dolgozni, amelyek külföldről is kapnak projektalapú vagy más jellegű támogatást – mondta a Hír TV-nek Iván Júlia, az Amnesty International magyarországi ideiglenes igazgatója.

Mivel még három hétig tart a törvénytervezet társadalmi vitája, ezért arra kérték az embereket, hogy írják meg nekik a civil munkájuk során szerzett élményeiket, amiket ők továbbítanak a kormánynak.

– Az beszél, akinek a háza ég – így reagált a Fidesz a civil szervezetek sajtótájékoztatójára. A DK szerint azok a szervezetek, amelyekre a kormány utal, nem támogatják és szervezik az illegális migrációt, csak az ideérkező menedékkérőknek nyújtanak segítséget. Niedermüller Péter szerint a rossz magyarsággal megírt propagandaanyag „egyetlen értelmes mondatot nem mond azzal kapcsolatban”, hogy mit is jelent a szponzorálás. Az illegális migráció támogatása és szervezése ugyanis embercsempészetet jelent, és azt eddig is büntették az európai és a magyar jogszabályok.

A kormánynak azért sikerült „az emberek” számára is közérthetővé tenni a Stop, Soros! törvénycsomag-tervezet lényegét, ugyanis például az Echo TV-n már futnak a nemzeti konzultáció alatt is vetített társadalmi célú reklámok, s a rádióban is hallhatóak a kormány újabb üzenetei. Ezek továbbra is faék-egyszerűségűek: Soros lebontaná a kerítést, hogy a bevándorlók bevándorolhassanak, de a kormány ezt nem hagyja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.20.