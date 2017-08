Migránspártinak gondolt tolmácsokat küldött el a bevándorlási hivatal

Tíz tolmáccsal szakította meg tavaly az együttműködést a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH), amiért „helyzetükkel visszaélve megpróbáltak segítséget nyújtani az eljárás alá vont mingránsoknak” – írja a Magyar Idők a Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatásra hivatkozva.

A lap azért fordult a tárcához, mert a Migration Aid International Ltd. egyik vezetője, Aida El-Seaghi is vállal hatósági fordítást. Azt írják, El-Seaghi 2016-ban jelentkezett a Debreceni Törvényszéken, ám foglalkoztatását nem javasolták, mert „komoly kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e feladatát pártatlanul ellátni”. Hozzáteszik, hogy „a szervezet, amelynek tisztségviselője, nem tesz határozott különbséget gazdasági bevándorlók és menekültek között, támogatja a migránsok befogadását, és 2015-ben kormányellenes tüntetést szervezett – mindezzel pedig, még ha akaratlanul is, de Soros György tervének megvalósulását segíti elő”.

A Magyar Idők megkereste El-Seaghit is, ám ő nem kívánt válaszolni a kérdésekre. A lap hozzáteszi, biztosat az ügyről nehéz állítani, mivel a Belügyminisztérium leszögezte, hogy egyedi ügyekben nem adhatnak felvilágosítást.