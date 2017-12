Milliárdokat lapátolnak a budavári istállóba és mélygarázsba

Az év utolsó hétvégéjén sem állhat le a kormányzati forráskiosztás: a december 29-ei Magyar Közlöny szerint közel 7,2 milliárd forintos pluszforrást szán a Miniszterelnökség arra, hogy új helyiségeket alakítson ki a Vár területén és a paloták alatt – mindezt a Budai Várnegyedet átalakító Hauszmann-terv keretében, de már a jövő évi költségvetés terhére oldják meg.

A pénz egy részét a Csikós udvar alatti második Várgarázs építésére fordítják: a 240 férőhelyesre tervezett parkoló kapcsolódik a Várgarázs I.-hez, és már eddig is 4,8 milliárdot költöttek rá. Eredetileg 2017 végére akarták befejezni, de a munkálatok jelenleg is tartanak.

A 7,2 milliárd forintból a kormányhatározat szerint egy új istállót is építenek, és kialakítanak egy rámpát a Lovarda út és a Hunyadi udvar között.

A kormány összesen öt mélygarázst tervez a Vár alá, mintegy 900 férőhellyel, hogy parkolóhelyeket biztosítsanak az odaköltöző minisztériumok számára, és enyhítsék a környék forgalmát.

Tavaly májusban még csupán 10 milliárdos büdzsével számoltak a projekt kapcsán, ez emelkedett most közel a duplájára. A tárcák költöztetését, a karmelita kolostor felújítását is tartalmazó Hauszmann-terv akár 200 milliárd forintba is kerülhet az Átlátszó szerint.