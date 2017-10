Milliárdokkal tömi ki újra az állami cég Szijjártó Péter barátját

Még több lottópénz vándorolhat Fidesz-barát cégekhez, ugyanis soha nem látott méretű kommunikációs kampányra készülhet a Szerencsejáték Zrt. Legalábbis erre utal, hogy 5,5 milliárd forintról 9,3 milliárd forintra módosították a 2017-es kommunikációs keretszerződésüket. Az erről szóló megállapodást még augusztus 24-én írták alá a kormány egyik kedvenc ügynökségével, a Trinity Communications Kft.-vel – derül ki az állami szerencsecég honlapján közzétett szerződések listájából. A Trinity tulajdonosa Kuna Tibor, a Fidesz volt kabinettitkára, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter barátja, míg a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója Braun Márton volt fideszes országgyűlési képviselő. Az állam aranytojást tojó tyúkja, vagyis legnagyobb osztalékfizetője és monopolhelyzetben lévő (vagyis különösebb reklámra nem szorulna) vállalatának marketing- és kommunikációs igazgatóját pedig Zsiga Marcellnek hívják, aki szintén a Fidesz-frakcióból került a céghez, korábban Miskolc alpolgármestere volt. (Tőle származik az az annak idején elhíresült mondat, hogy „meg lehet élni havi 47 ezer forintból”.)

Ő felel az állami cég támogatási politikájáért is. A 9,3 milliárd forintos kommunikációs büdzséből ki lehetne fizetni Pécs komplett adósságát, de a 2018-as választás lebonyolítása is csak 8 milliárd forintba kerül majd. A 3,8 milliárd forintos emelés (5,5 milliárdról 9,3 milliárd forintra) pedig a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási keretének felel meg, az összegből 2255 település részesül. Az állami céget megkérdeztük, vajon mi indokolta a jelentős módosítást, ám lapzártánkig nem kaptunk tájékoztatást.

Még a Zoom.hu írta meg korábban a Trinity 5,5 milliárd forintos szerződését; akkor a Szerencsejáték Zrt. azt válaszolta a portálnak, hogy a keretmegállapodás magában foglalja „minden, médiatervezéssel és médiavásárlással, kreatív tervezéssel és gyártással, nyomdai kivitelezéssel, dekorációs eszközök és szóróanyagok gyártásával, valamint PR- és kommunikációs tanácsadással kapcsolatos feladatának ellátását”. Keretszerződést kötöttek, tehát nem kötelező az utolsó fillérig elkölteni minden pénzt.

Hogy nem aprópénzről van szó, jól mutatja, hogy tavaly 15,2 milliárd forintos árbevételt könyvelhettek el (2014-ben még csak 250 millió forintnál tartottak) a Trinitynél, amely után az adózott eredmény 1,9 milliárd forint lett. Ebből pedig 440 millió forint osztalékot vehetett ki Kuna Tibor. A Trinity Communications Kft. és Kuna Tibor másik cége, a Young and Partners Kft. régi jó partnere a Szerencsejáték Zrt.-nek. Tavaly például összesen mintegy 10 milliárd forint értékben kötöttek szerződést különböző reklám- és népszerűsítő kampányokra. Persze más állami közbeszerzéseken is remekül szokott szerepelni a Young and Partners, hiszen például a vizes világbajnokság rendezvényeit is ők bonyolították le 2 milliárd forintért. A döbbenetes méretű reklámköltéseknek persze meg is van az eredménye, hiszen a Szerencsejáték Zrt. árbevétele az elmúlt hat évben megduplázódott. Tavaly 385 milliárd forintos forgalmat könyvelhettek el, és 241 milliárd forintot fizettek ki a játékosoknak. Az idén pedig 10 százalék feletti árbevétel-növekedést érhetnek el. Cselovszki Zoltán vezérigazgató-helyettes nemrég abbéli reményének adott hangot, hogy a 420 milliárd forintot is meghaladhatja a 2017-es forgalmuk.

Legutóbb júniusban kötött nagy összegű szerződéseket a Young and Partners a Szerencsejáték Zrt.-vel. Az állami lottótársaság négy kontraktust is aláírt a céggel összesen 327 millió forint értékben. Ezek közül a legnagyobb, 140,9 millió forintos megállapodás „fesztiválkitelepülésekhez kapcsolódó kiegészítő aktivitások megszervezése és lebonyolítása” néven fut, de hasonló tárgykörben kötöttek egy 139,3 millió forintos szerződést is.

