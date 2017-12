Milliók küzdenek az alkohollal hazánkban

Hazánkban kétmillió körül van az alkoholproblémákkal küzdő betegek száma, és a leggyakrabban olyanok is érintettek, akikről a környezetük nem is gondolná. Pap Csaba, a Péterfy kórház sürgősségi és klinikai toxikológiai osztályának főorvosa arról beszélt a Magyar Nemzetnek: az erősen ivók száma nyolcszázezer és egymillió között mozog hazánkban, míg azok, akik ugyan kisebb mértékben, de az alkohol rabjai, körülbelül még egyszer ennyien vannak. A betegség különösen veszélyes, hosszú távon májzsugort, gyomorvérzést, máj- és szívelégtelenséget s egyéb traumákat is okozhat.

Alkoholfüggőségről akkor beszélhetünk, ha jellemző, hogy az alkohol hiánya esetén az érintett nem tud megfelelően funkcionálni, frusztrálttá, idegessé válik. – Ilyen esetekben arról van szó, hogy ha valaki nem jut alkoholhoz, kis idő elteltével jelentkeznek az elvonás testi és lelki tünetei. Emellett pedig az egyén egész életét, gondolkodását, helyzetekhez és emberekhez való viszonyát az alkoholkereső magatartás határozza meg. Mindent felülír az alkohol utáni vágy – mondta a szakember.

A már említett adatok alapján a lakosság jelentős hányada küzd valamely formában alkoholproblémákkal. A periodikus ivók Pap Csaba szerint például csak egy bizonyos életszakaszban isznak. Öt napig vagy akár 1–3 hétig masszívan alkoholizálnak, majd hónapok vagy akár fél év is eltelik úgy, hogy egyáltalán nem. Aztán amikor külső vagy belső körülmények miatt jön egy krízishelyzet, ami komoly stresszel és terheltséggel jár, akkor ismét inni kezdenek. – Nem kevés ilyen ember él az országban. Ez még nem a szigorú értelemben vett függőség, de ez is alkoholbetegségnek tekinthető – fejtette ki a főorvos.

Az általa említett helyzetet a környezetnek is nehezebb kezelnie, hiszen nem olyan egyértelmű, hogy az érintett viselkedése alkoholproblémára utal. A periodikus ivóknál a szakember szerint az első lépés az volna, hogy az illető beismerje, beteg, és segítségre szorul. A terápia során ugyanis szükség van az együttműködésre és arra, hogy motivált legyen a beteg, változtatni akarjon az addigi életén. Ilyenkor a támogató közeg is rendkívül fontos. Ha ezek a feltételek nincsenek meg, nem várható változás.

– A legfontosabb azt tisztázni, hogy valaki miért periodikus ivó. A tapasztalatok alapján ez inkább a magasan kvalifikált emberekre jellemző. Gyakori, hogy egyébként kiválóan dolgoznak, de van egy periódus az életükben, amikor masszívan alkoholizálnak. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ennek mi az oka, és miért így oldják a stresszt, pszichoterápiás segítségre van szükség – szögezte le Pap Csaba.

A periodikus és a masszívan alkoholizálók mellett létezik egy harmadik csoport is, amelyet azok tesznek ki, akik kevésbé érzik jól magukat alkohol nélkül, de összességében nem olyan erős az alkohol hiánya, mint a másik két esetben. – Ők azok, akik akár mindennap bedobnak egy felest, és megisznak este két sört. Náluk nem probléma, ha valamilyen esemény miatt ezt akár egy hétig is hanyagolni kell, de ha visszazökkennek a hétköznapokba, folytatják a rendszeres ivást – mondta Pap Csaba. A függőségekkel leginkább az a probléma, hogy csak akkor gyógyíthatók, ha az illető elismeri, hogy beteg. Erre pedig kevesen hajlandók. A főorvos szerint az emberek nem mindig szeretik elismerni, ha hibásak, felelősek vagy gyengék. Helyette hárítanak, ami az alkoholfüggőkre nagyon jellemző. Ilyenkor jön az, hogy valaki azért iszik, mert a családja…, mert a munkája…, mert az élete… Sokan úgy vélik, akkor hagyják abba az ivást, amikor akarják, csak éppen nem akarják. Aki eljut odáig, hogy legalább beismerje, problémája van, gyakran egyedül akarja ezt megoldani, ám ha ez nem sikerül, akkor ismét visszaesik.

Az alkoholbetegek jelentős része Magyarországon egyébként nem kerül be az ellátórendszerbe. Az állami addiktológiai, pszichiátriai szakrendelések ettől függetlenül rendkívül túlterheltek.

A szakembert a közeli szilveszter kapcsán arról is kérdeztük, mikor alakulhat ki alkoholmérgezés, és mik a jellemző tünetei. Mint mondta, aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, annak a szervezete gyorsabban bontja le, és nagyobb mennyiséget tud tolerálni. Míg aki ritkán, annak jóval kevesebb is megárthat, akár három deciliter tömény ital is eszméletvesztést és potenciálisan életveszélyes állapotot okozhat.

A szédülés, émelygés, bizonytalan járás ittasságra utal, kórházi ellátás leginkább akkor lehet szükséges, ha valakinek a tudatállapota olyan mértékben romlik, hogy már semmilyen módon nem lehet vele érdemben kommunikálni, vagy eszméletlenné válik. Természetesen akkor is szükség van orvosi segítségre, ha alkoholos állapotban valaki valamilyen sérülést szenved el. Akkor is érdemes szakemberhez fordulni, ha elsőre nem tűnik komolynak a sérülés, ugyanis az ittas ember fájdalomérzete is módosul. Ha valaki másnap nem emlékszik mindenre, de fájdalma van, mindenképpen érdemes orvoshoz menni, mert egy eséstől lehet akár bordatörés, valamint belső vérzés vagy valamilyen sérülés is.

