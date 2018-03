Milliókra bírságolták őket, most mégis indulhatnak a választásokon

Szintet léptek a 2014-es országgyűlési választáshoz képest a kamupártok, ugyanis most már nemcsak egyedül ügyeskedve próbálják befolyásolni a voksolás eredményét és bezsebelni a maximális állami finanszírozást, hanem ennek érdekében össze is fognak egymással. Mivel országos listája lehet a Kell Az Összefogás Pártnak (Kössz), ezért utánanéztünk, kikről van szó, ugyanis eddig nem hallottunk róluk. A Kössznek sok kamupárttal ellentétben saját honlapja is van, innen derült ki: még február közepén a Kössz stratégiai együttműködést kötött az Elégedett Magyarországért Mozgalom Párttal. További érdekesség, hogy a Kössz miniszterelnök-jelöltje Weith Katalin, aki viszont a Magunkért Mozgalom elnöke, és még tavaly decemberben állapodott meg arról a Kössz párttal, hogy együtt indulnak a 2018-as választáson. Fő céljuk pedig, hogy mindenkinek annyi legyen a fizetése vagy nyugdíja, hogy biztonságos, egészséges életet tudjon élni hosszú éveken keresztül a szerettei körében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Kössz még nem volt sehol 2014-ben, hiszen csak 2016-ban alapították. Így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a párttól még nem próbált behajtani bírságokat. Ellenben a Nemzeti Választási Iroda összegzéséből kiderült: mintegy kétmilliárd forint bírságot nem tudott behajtani a 2014-es országgyűlési választáson indult pártokon az eltelt csaknem négy év alatt a NAV. Mindössze 4,1 millió forintot sikerült befizettetni. Összesen 54,8 millió forint bírságot kapott a választási bizottságoktól a 2014-es választás kapcsán a Magyar Demokratikus Unió (MDU), amiből a mai napig nem fizetett be semmit. Ellenben 13 egyéni indulója a 2018-as választáson is lehet Szegedtől Salgótarjánig. Szintén kapott bírságot az Összefogás Párt (20,8 millió) 2014-ben, ennek ellenére 87 választókerületben újra elindulhat a volt monoki polgármester, Szepessy Zsolt pártja is.

Sándor Mária nővér, Bogdán László cserdi polgármestere, Tétényi Éva volt esztergomi polgármester, Puzsér Róbert független publicista, Seres Mária és Ganxsta Zolee rapper – ezekből a nevekből állhatna a Közös Nevező 2018 párt országos listája. Az új formációnak akár 93 egyéni indulója is lehet, és az országos listás helyeiket közismert, hiteles személyeknek ajánlották fel. Az egyelőre nem derült ki, hogy az említettek elfogadták-e a felkérést.

Mély hallgatás után visszatért a politikába a Sportos és Egészséges Magyarországért Mozgalom (SEM) is. Négy éve a 11. helyen végeztek a listás szavazatokkal: 12,5 ezer voksot, 0,25 százalékot szereztek. Kevesebben szavaztak rájuk, mint ahányan aláírásaikkal ajánlották őket, ez pedig gyakorlatilag a kamupárt definíciója is lehetne. Persze nem kizárt, hogy most sokkal jobb eredményt érnek le, hiszen négy éve még 52 jelöltet indítottak, idén viszont 66 ember vállalta a párt színeit és elveit. Például van külpolitikai programjuk is: „a külpolitikában agresszió helyett az együttműködésre szavazunk, valamint arra, hogy a diktatúráktól a lehető legnagyobb távolságot tartsunk”.

Az Országgyűlés tavaly novemberben módosította a kampányfinanszírozási törvényt. Ha egy párt nem éri el az 1 százalékot, vissza kell fizetnie az államtól kapott támogatást. Az egyéni jelölteknél eddig is volt visszafizetési kötelezettség: ha a szavazatok legalább 2 százalékát nem érik el, vissza kell adni az 1 millió forintos támogatást. Ez is könnyen kijátszható, ha pénztelen strómanokat ültetnek a pártok élére, a tartozás így behajthatatlan marad.