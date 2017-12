Milton Friedmant választották Köves Slomóék Zsigmond király helyett

A Zsigmond Király Egyetem új néven, Milton Friedman Egyetemként, és új szerepben jelentkezik a magyar felsőoktatási piacon – jelentette be Pártos Ferenc, az intézmény új elnöke mai sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az egyetem státusa egyházi fenntartású világi magánegyetem, amely piaci alapon működik.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába október közepén került a Zsigmond Király Egyetem. A teljes vételár önerőrészét a hitközség külföldi támogatóinak hozzájárulásával finanszírozta az egyház, ehhez a Magyar Fejlesztési Bank további 1,1 milliárd forintos hitelösszeget biztosított. A kormánnyal jó viszonyt ápoló hitközség vezető rabbija Köves Slomó. Azt ígérték: a Tanorg Kft. által alapított békásmegyeri magánegyetem eddigi szerkezeti felépítése, világi, szekuláris jellege nem változik, de hittudományi képzést is indítanak. Pártos Ferenc viszont a sajtótájékoztatón semmilyen hittudományi képzést nem jelentett be. Ellenben 2018-ban számos új magyar nyelvű szakképzés is indul. Egyebek mellett pilóta- és kapcsolódó informatikai program kezdődik.

Az egyetem névadójaként több név is felmerült, végül Milton Friedman mellett döntöttek. A magyar származású, de már New Yorkban, zsidó szülők gyermekeként született közgazdász 1976-ban a fogyasztáselemzéshez, a pénztörténethez és -elmélethez való hozzájárulásáért, valamint a stabilizációs politika összetettségének bemutatásáért kapott Nobel-díjat.