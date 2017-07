Minden nap jelenteniük kell a kórházaknak, történt-e valami rendkívüli

Múlt pénteken valamennyi kórház megkapta azt a levelet, amelyben arról tájékoztatták az főigazgatókat, hogy minden nap (szombaton és vasárnap is) reggel nyolcig jelenteniük kell a rendkívüli, a napi rutintól eltérő eseményeket az állami intézményfenntartónak. Ezt a beszámolót az érintetteknek akkor is el kell küldeniük, ha nem történt semmi az előző napon, vagyis nincs mit jelenteniük - írta a Népszava.

A lap cikke szerint a célra külön táblázatot is készíttet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK). A főigazgatók leveleit a kórházfenntartó területi igazgatóságai gyűjtik, elemzik. Az intézményvezetők egy részének azzal magyarázták a furcsa kérést, hogy az egészségügyi kormányzat első kézből és nem a sajtóból szeretne értesülni, ha valami fennakadás van a betegellátásban.

Márpedig az elmúlt időszakban - Balog Zoltán állításával ellentétben - több probléma is volt az ellátással. Lapunk éppen pénteken számolt be például arról az esetről, amikor műtét után, állítólag még altatásban szállított volna a mentő egy beteget szerdán a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáról CT-re, ám a beteg még a folyosón meghalt. A rohamkocsi egy német állampolgárt vitt volna a körülbelül 80 méterrel messzebb található, Határőr úti épületébe CT-re, de a páciens nem ért oda, még a kórházban meghalt. Az út megtételéhez egyébként rendszeresen mentőt hív a kórház, ami egyes vélemények szerint azért is problémás, mert így hosszú időre lefoglalják a legmodernebb felszereltségű mentőautót és a mentőorvost is.

A múlthéten egy másik beteg is életét vesztette, akinél szintén felvetődött, hogy a halálának köze van ahhoz, hogy őt is szállítani kellett CT-vizsgálatra. A tizenkét éves kislányt a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet gyermekszívklinikájáról vitték a Heim Pál Gyermekkórházba azért, mert előbbiben nincs CT-berendezés. Ofner Péter, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet igazgatója lapunknak azonban elmondta: A kislány halálát távolról sem az okozta, hogy CT-re kellett szállítani. Kiderült, hogy súlyos fejlődési rendellenességgel született, sokszor operált beteg volt.

A Népszava megszólaltatott egy intézményvezetőt is, aki a régmúltból ismert hangulatjelentéshez hasonlította a kórházfenntartó utasítását. Mint mondta: egyelőre fogalma sincs mit soroljon a rendkívüli események közé: például, ha a beteg bosszankodik az étel minősége miatt, vagy posztol az ételről egy fotót, az vajon minek számít? Egyelőre az is kihívás a számára - mondta -, hogyan szervezze meg a több mint kétezer ágyas intézményében ezt a feladatot. Pláne, hogy a pozitív eseményekre is érvényes a listaállítás. Szó szerint mindenre, ami csak érdeklődésre számíthat a sajtó részéről. Valószínűleg el kell rendelnie, hogy az éjszakások, mielőtt távoznak, még írják meg a „hangulatjelentést” - mondta a lapnak.