Minden negyedik balos átszavazna a nyerésre esélyes jobbikosra

Minden ötödik Jobbik-szavazó átszavazna egy erősebb MSZP-s vagy DK-s jelöltre, még akkor is, ha jobbikos is indul. Hasonlóképpen minden negyedik baloldali, középen lévő ellenzéki szavazó otthagyná a saját eredeti kedvencét, és átpártolna egy nyerésre esélyes Jobbik-jelölthöz – derül ki az Index és a Závecz Research közös új kutatásából, amelyben az átszavazási hajlandóságot és azt is vizsgálták, mennyire akarnak kormányváltást a magyarok.

A párt nélküli választók 21 százaléka a Jobbik egyéni jelöltje mellett aktivizálódik, ha világossá válik számára, hogy a jobbikos a legerősebb ellenzéki jelölt. A korábban nem aktív szavazópolgárok egynegyedét a Jobbik-jelölt esélyessége valamely más ellenzéki párthoz viszi, 13 százalék ilyenkor a Fidesz mögé sorakozna fel.

Ha a közvélemény-kutatások azt mutatnák, hogy a fideszes jelöltet egy baloldali (MSZP–párbeszédes vagy DK-s) személy tudná legyőzni a választáson, akkor a Jobbik híveinek 19 százaléka odaadná a szavazatát. Az MSZP és a Párbeszéd hívei, valamint a DK-sok értelemszerűen szinte teljes mértékben odaadnák a voksukat a baloldali jelöltre. A párt nélküliek 26 százalékát mozdítaná meg, ha tudomásukra jutna, hogy baloldali jelölt verheti meg a Fidesz színeiben induló politikust.

A felmérés azt mutatja, hogy a kormányváltók aránya egy hónap alatt 40-ről 43 százalékra emelkedett. A párt nélküliek között egyértelműen emelkedett a kormány elküldését szorgalmazók aránya (30-ról 37 százalékra), és némileg a csökkent a Fideszt leváltani kívánók aránya is (15-ről 11 százalékra). A választók továbbra is inkább azt gondolják, hogy a kormánypártot nem lehet leváltani, januárban 47, most 46 százaléknak volt ez a véleménye. A Fidesz legyőzését egy hónapja 33, ezúttal 35 százalék tartotta elképzelhetőnek. A kormány maradását szorgalmazók töretlenül optimisták: 83 százalékuk bízik abban, hogy nem győzhető le a Fidesz, s csak 12 százalék gondolja, hogy van rá esély.

A portál megjegyzi, hogy az adatfelvétel még a hódmezővásárhelyi választás előtt történt, tehát elképzelhető, hogy az ellenzéki meglepetésgyőzelem befolyásolhatta a szavazókat, és még többen gondolkoznak az átszavazáson.