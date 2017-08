Minden negyedik magyar szenved a parlagfűtől, mégsem tesz semmit a kormány

Az LMP szombaton figyelmeztetett: a parlagfű és a többi allergizáló növény csaknem minden negyedik magyar lakos számára évente több hétig kellemetlenséget, komoly egészségügyi tüneteket okoz, ami gyakran munkakieséssel és jelentős gyógyszerkiadással jár. Több mint 2,5 millió honfitársunkról és több tíz milliárd forint gyógyszerköltségről van szó, és ezek a számok folyamatosan emelkednek.

Az ellenzéki párt szerint ezért elengedhetetlen volna a légszennyezés elleni komplex fellépés. Az allergiás megbetegedések és az immunrendszer állapota összefügg, ezért az egészségmegőrző intézkedéseknek, többek között a magas tápértékű, vegyszermentes élelmiszer-fogyasztásnak is fontos a szerepe. Mégis, érdemi és hathatós lépések nem történnek. Így továbbra is hiányoznak az alapkutatások, nincs koordinált, összehangolt fellépés. „A kialakult helyzet a kormány és szaktárcái együttes tétlenségét, tehetetlenségét, politikai akaratuk teljes hiányát, e súlyos lakossági probléma semmibe vételét mutatja” – fogalmaztak. Hozzátették: az LMP az utóbbi években mindegyik, a parlagfű okozta allergiát kiváltó ok megszüntetésére nyújtott be érdemi javaslatot, de a kormányoldalon ez süket fülekre talált.