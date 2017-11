Miniszterelnök-jelöltjéről dönt a Fidesz

Vasárnap tartja 27. tisztújító kongresszusát a Fidesz a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, az eseményen nagy eséllyel ismét pártelnökké és miniszterelnök-jelöltté választják Orbán Viktort. Változás így csak a párt alelnökei között lehet. Miután az egyik eddigi alelnök, Pelczné Gáll Ildikó uniós elfoglaltságai mellett nem tudja vállalni a továbbiakban ezt a feladatot, így a posztra Novák Katalint jelölik, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

A párt 1988 őszén tartotta első kongresszusát, legutóbb pedig 2015 decemberében üléseztek. Ekkor Pelczné Gáll Ildikó volt az egyetlen alelnök, akit ismételten megválasztottak. A leköszönő alelnökök – Kósa Lajos, Lázár János és Pokorni Zoltán – helyére Gulyás Gergely, Kubatov Gábor és Németh Szilárd érkezett. Utóbbi alelnökök személyében feltehetően most sem lesz változás.

Két évvel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt: a Fidesz már harminc éve „itt van”. – Jó hír a híveinknek, rossz hír az ellenfeleinknek: a következő harminc évben is itt leszünk – tette hozzá a kormányfő, aki már akkor leszögezte, 2018 után is szívesen maradna posztján. „Szeretném világossá tenni előttetek, hogy két év múlva, ha meglesz a bizalom, készen állok arra, hogy vezesselek benneteket a választási harcban, és arra is készen állok, hogy ha győzünk, akkor folytassam a munkát a kormány élén.” Orbán Viktor már akkori beszédében sem feledkezett el a bevándorlás kérdéséről. „Azt látjuk, hogy lerohantak bennünket, Európa invázió alatt áll, úgy fest, mint egy csatatér, és amit eddig láttunk, az a jéghegy csúcsa” – mondta. Ehhez hasonlóan a mára a kormányzati kommunikáció elengedhetetlen szereplőjévé tett Soros Györgyre is utalt: „Létrejött egy bizarr nagykoalíció: az embercsempészek, az emberi jogi aktivisták és a brüsszeli bürokraták koalíciója. (…) Kétes dicsőség, hogy a kiagyalók és a szálak mozgatói között nyíltan, bevallva és programadóként hazánk is képviselteti magát egy híres és hírhedt fia által.”

A legnagyobb vihart kavart beszéd ugyanakkor nem a miniszterelnöké, hanem Kövér László házelnöké volt, aki többek közt azt mondta: „Szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, hogy ha unokákat szülhetnének nekünk.”

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.