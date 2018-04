Mirkóczki: Vona nyomába se fognak érni azok, akik a helyén marakodnak

Ha valaki, ő biztosan tudja, hogy Vona Gábornak milyen szerepe volt az elmúlt évek és úgy egyáltalán a Jobbik életében, sikereiben, adott esetben kudarcaiban, de ez nem egyszemélyes felelősség – mondta Mikróczki Ádám az ATV Híradónak.

„Akik most tort ülnek az ő döntése fölött, a helyén már előre marakodnak, eljön az idő, amikor rá fognak jönni, hogy nyomába se fognak érni Vona Gábornak” – fogalmazott a Jobbik szóvivője. Mirkóczki Ádám hozzátette: biztos abban, hogy a többség nem akarja elfogadni Vona döntését, szerinte akik nem értettek egyet a néppárti folyamattal, kisebbségben vannak.

Vona Gábor a pártelnökségről már vasárnap éjjel lemondott , és hétfőn este bejelentette azt is , hogy nem indul a következő, tisztújító elnökválasztáson, és nem veszi át a parlamenti mandátumát sem. „A 2018-as választási eredményért a Jobbik miniszterelnök-jelöltjeként egyszemélyi felelősséget vállaltam. Mivel a választási győzelem nem valósult meg, tartottam a szavam” – írta Vona Gábor, s azt ígérte: mindent meg fog tenni azért, hogy a Jobbik közössége még erősebbé váljon, de tizenkét év után nem elnökként.

Vona már korábban kilátásba helyezte, hogy lemond, ha nem a Jobbik nyeri a választást. Vasárnap éjjel az eredmények ismeretében fel is ajánlotta a lemondását. A jelek szerint a párton belül számítottak rá, Toroczkai László alelnök hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: „Vona Gábor megbukott, de a Jobbik él. Ha azonban Vona Gábor úgy gondolja, hogy nem végleg bukott meg, s a lemondás is csak látszólagos lesz, azzal kivégzi a Jobbikot.”

Sneider Tamás, a párt másik alelnöke erre nyílt levelében azt üzente párttársának: a mostani helyzetben az, hogy a nyilvánosság előtt üzenget, „bajtársiatlan dolog”. Sneider szerint ma sokan csalódottak: „Hiába szavaztak közel kétszázezerrel többen a Jobbik jelöltjeire, hiába váltunk egyértelműen a legerősebb ellenzéki néppárttá, mégis sokan sírnak.”

Később Novák Előd a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében „korrekt, férfias vállalásnak” nevezte Vona lépését. „Örülök, hogy a párt egységét szem előtt tartva most ő gyakorolt önkorlátozást azzal, hogy végül mégsem indul újra a tisztújításon. A listás mandátumról való lemondásával is meglepett sokunkat, azt már nem is vártuk volna tőle el” – jelentette ki.