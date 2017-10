Mit csinálnak a külföldi kampányguruk a magyar pártoknál?

Az LMP után a Demokratikus Koalíció (DK) is úgy döntött, hogy profi külföldi tanácsadók segítségét veszik igénybe a választási kampányban. A DK közleménye alapján ugyanis havi tízezer eurós (átszámítva nagyjából hárommillió forintos) díjért szerződtek a Smoot Tewes Group (STG) nevű amerikai céggel, ezért a pénzért pedig tanácsokat kapnak a párt kampánystratégiájával, kommunikációjával és ezek végrehajtásával kapcsolatban. Gyurcsány Ferencék választása nem véletlenül esett erre a vállalatra, a cég vezetői ugyanis részt vettek Barack Obama kampányában is, Dan Kanninen társtulajdonos pedig több fontos csatatér államban is segítette a volt elnököt.

Piaci forrásaink szerint ez az összeg teljesen reális, azonban feltehetően nem terjed ki minden, kampánnyal kapcsolatos tevékenységre. A tízezer eurós szerződési díj ugyanis általában arra elegendő, hogy a tanácsadók hetente egyszer-kétszer Magyarországra utazzanak, hetente pedig többször konzultáljanak Skype-on, e-mailben vagy telefonon a párt döntéshozóival. A szerződésekben pontosan leírják, hogy milyen módon zajlik az egyeztetés, és természetesen azt is, hogy az utazási és szállási költségeket a szerződéses összegen felül kell kifizetni.

A befutott tanácsadók egyébként szintén 10-15 ezer euróért vállalják ezt a munkát, így sokan meglepődtek, amikor az LMP azt kommunikálta, hogy a szakmában elismertnek számító Ron Werber teljesen ingyen ad nekik tanácsokat. A pénz ugyanis – mint minden profi szerződés esetében – igen fontos szempont, egy mindenre kiterjedő tanácsadás akár 30-40 ezer euróba is kerülhet. Azt ugyanakkor forrásaink hangsúlyozták, hogy a stratégiával és az egyes ügyekkel kapcsolatos végső döntést minden esetben a politikusok hozzák meg, így az esetleges negatív kampányokért végső soron a párt vezetői a felelősek.

A legtöbb hazai párt a több ezer eurós vagy dolláros díjat nem tudja beleszorítani a költségvetésébe, ezért gyakran csak részfeladatokban kérnek segítséget. Van, akinél a Facebook- és internetjelenlétet kell megszervezni, van, aki csak egy használható adatbázist szeretne, de az is előfordul, hogy kizárólag a terepmunkások kiképzésében szorul tanácsokra. – Néha az is elég, hogy ugyanazt elmondják angolul, amit a magyar szakemberek – jegyezte meg epésen egyik forrásunk, aki szerint a szomszédos országokban is gyakran előfordul, hogy azért keresnek meg magyar tanácsadókat, hogy egy teljesen kívülálló véleményét hallják. Az LMP és a DK külföldi igazolása éppen emiatt nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hazai szakemberek nem megfelelők, bár a tanácsadók körében igazán ismert nevek vagy meghaltak, vagy külföldre mentek, vagy beszálltak a politikába. Az amerikai tanácsadó cégek azért is népszerűek szerte a világban, mert – miután még a seriffet is szavazással választják ki – sokkal több éles helyzettel találkoztak már.

A DK-n és az LMP-n kívül hivatalosan egyik párt sincs kapcsolatban külföldi kampánygurukkal, bár forrásaink szerint nehezen elképzelhető, hogy a Fidesz Arthur Finkelstein halála után megszakított minden kapcsolatot a külföldi tanácsadókkal, így például az izraeli kampányguru amerikai kollégájával, George Birnbaummal. A Jobbik megkeresésünkre azt közölte, hogy „kizárólag hazai szakemberekkel” dolgoznak, de hasonlóan nyilatkozott Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke is. A politikus lapunk kérdésre elmondta, hogy nincs külföldi tanácsadó a szocialisták környékén, és nem is tervezik, hogy leigazolnak valakit. Korábban egyébként éppen Ron Werberrel hozták összefüggésbe a pártot, az izraeli tanácsadó ugyanis már segítette őket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.03.