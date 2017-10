Molnár Gyula: Aki ma ünnepel, nem méltó az együttműködésre

Molnár Gyula MSZP-elnök hétfőn tíz órakor tartott rendkívüli sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy Botka László lemondott a miniszterelnök-jelöltségről. A politikus nyilatkozata elején közölte: nem volt könnyű Botka László vállalása, hiszen pontosan tudta, hogy nemtelen támadások fogják érni, és pozícióharcok lesznek.

Leszögezte, hogy csak egy teljes körű demokratikus összefogás képes leváltani a kormányt. Botka László nem akarta azt, hogy az együttműködésnek az ő személye legyen az akadálya, ezért a visszalépés mellett döntött – jelentette ki.

Molnár Gyula kitért arra is, hogy

az elnökség tárgyalódelegációt állít fel. Molnár mellett Tóth Bertalan és Hiller István haladéktalanul megkezdik az egyeztetéseket;

még a héten felveszik a kapcsolatot az érintett pártokkal;

a következő időszakban az egyéni körzetekre fókuszálnak;

a választmány elnöke hétvégére összehívja a választmány ülését;

és várhatóan még az idén kongresszust tartanak, ahol a választási listát is elfogadják.

Mindemellett hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon szomorú pillanat. „Ezt a menetet elvesztettük, de azt gondolom, hogy a csatát meg fogjuk nyerni” – fogalmazott, és kiemelte, hogy Botka lehetséges és valós kihívó volt. „Aki most ünnepel, az nem barátja a szocialista pártnak, nem barátja a demokráciának, és nem méltó az együttműködésre” – fűzte hozzá.

Molnár Gyula személyesen, valamint az MSZP elnöksége nevében is megköszönte Botkának az eltelt időszak küzdelmét. Emellett leszögezte: nem hagyják magukra a szavazókat, az elégedetleneknek és a változást akaróknak világos alternatívát akarnak mutatni.

A sajtótájékoztató végén a lemondást firtató kérdésre úgy válaszolt, hogy miután a miniszterelnök-jelölt nem tudja folytatni, a többi szereplőnek az a dolga, hogy „vigye tovább a repülőgépet”. Egyelőre nem foglalkoznak azzal, hogy a párton belül új jelöltet találjanak, a 106 egyéni körzetre koncentrálnak. Úgy látja, nem érett meg az idő arra, hogy az MSZP jelöltje vezesse a demokratikus összefogást.

Ugyanakkor a szocialista párt egyedül nem fogja tudni leváltani a hatalmat, csak összefogásban, abban pedig a Demokratikus Koalíció is benne van, de „van élet Gyurcsányon kívül is”. Koordinált és külön listán indulni jelenleg a vereség forgatókönyve – tette hozzá.

A leendő miniszterelnök-jelölt kapcsán azonban van a fejében két lehetséges megoldás, ezeket az elnökség támogatta is, de a nevüket csak a sikeres tárgyalások után fogják közölni.

Hozzátette: Lattmann Tamás soha nem felelt meg az általuk támasztott miniszterelnöki szerepnek. „Miniszterelnök-jelöltek nem teremni szoktak, értük nagyon sokat kell harcolni” – mondta.

Az elnökségben úgy beszélgettek, hogy ez egy új lehetőség, mostantól a saját 800 ezer szavazójuk meggyőzésén fognak dolgozni.

Molnár Gyula arról is beszélt, hogy 2018-ban az emberek az utolsó percig fognak gondolkodni azon, hogy elmennek-e szavazni. Szerinte a Fidesz sem látja lefutottnak a voksolást, így még időben vannak.

Több kérdés is vonatkozott arra, hogy vannak-e emberei a Fidesznek a pártban. Molnár Gyula válasza az volt, nincsenek, és be fogják bizonyítani, hogy a Fidesz leváltásán dolgoznak. Szerinte ilyenkor a politikai viták felnagyítódnak. Bízik abban, hogy idővel Botka László is úgy látja, nem árulás, hanem a külső körülmények eredményezték ezt a helyzetet.

A sajtótájékoztatón ott voltak a kormányközeli média képviselői is, de ahogy az esemény meghívójában is szerepelt, nem kérdezhettek.

Botka László korábban szegedi sajtótájékoztatóján erősítette meg a lemondásáról szóló sajtóhíreket. „Tíz hónappal ezelőtt összefogásra, szövetségre hívtam valamennyi demokratikus erőt, hogy közösen mutassuk meg, győzni fogunk, győzni akarunk, és képesek vagyunk együtt kormányozni – kezdte rövid nyilatkozatát Botka László. – Egy héttel korábban egy újabb konkrét ajánlattal fordultam hozzájuk, a listás helyek felét ajánlottam fel az ellenzéki pártoknak. Ezt a hétvégén a DK és az LMP is elutasította, fideszes ügynökök pedig nekem rontottak – tette hozzá. – Hibáztam, mert az elmúlt hónapokban nem mértem fel, hogy a demokratikus ellenzék több tagja nem győzni akar, hanem túlélni. Hibáztam, mert nem gondoltam volna, hogy a Fidesz minden eszközzel megakadályozza a demokratikus erők összefogását” – fogalmazott, majd megköszönte az eddigi támogatást. Hozzátette: hisz a közösségben, és Szeged városáért kíván a jövőben dolgozni.

Lemondott az MSZP alelnöke, Ujhelyi István is. Tarjányi Péter pedig a HVG.hu kérdésére közölte, nem érez felelősséget a történtek miatt. Ugyanakkor kijelentette: azzal egyetért, hogy nyomást helyeztek a szocialista jelöltre. „Tükröt mutattunk nemcsak neki, hanem a többi ellenzéki pártnak is” – fogalmazott.