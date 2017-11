Molnár Gyula szerint az MSZP meg fog állapodni politikai partnereivel

Az MSZP elnöke kijelentette, hogy pártja meg akar és meg is fog állapodni politikai partnereivel a jövő évi parlamenti választásra – mondta Molnár Gyula egy Budapesten tartott konferencián szombaton. Az ellenzéki párt vezetője, az Európa, a nők esélye, 25 év című, az Európai Szocialisták Pártja (PES) és a 25 éves fennállását ünneplő MSZP nőtagozatának közös rendezvényén úgy fogalmazott, mire az „ünnepi díszek felkerülnek a fára”, elő is készítik a megállapodást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Molnár Gyula ugyanakkor azt üzente – név szerint nem említett – partnereinek, hogy „ne simliskedjenek, ne ügyeskedjenek”, és ne használják ki, hogy pártja ennyire nyitott a megállapodásra, mert a győzelemhez nem elég a „meglévők intelligens újraosztása”, az együttműködés akkor ér valamit, ha képesek megállapodni közös jelöltekben és egy közös kihívóban. A feladat új szavazók szerzése, az egyértelmű többség megszerzése – közölte Molnár Gyula, aki – Orbán Viktor miniszterelnök korábbi kijelentésére reagálva – kiemelte, nem ellenzék-, hanem kormányváltásra készülnek.

A szocialisták vezetője szólt arról is, hogy ebben számítanak az MSZP nőtagozatának segítségére is. „Csináljuk azt, amiben a legjobbak vagyunk!” – mondta Molnár Gyula, aki szerint az MSZP akkor is képes elérni a céljait, ha már mindenki azt hiszi, elfogyott körülötte a levegő. „Nélkülünk nincs kormányváltás!” – jelentette ki.