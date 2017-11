Molnár Gyula szerint már megállapodtak a DK-val, a DK szerint nem

Molnár Gyula azt mondta, hogy már csak néhány egyéni körzetről nem egyeztek meg. A pártelnök azt mondta, hogy miután minden vitás kérdést rendeznek, az Együtthöz és a Párbeszédhez fordulnak, végül pedig az LMP-t is szeretnék bevonni a koordinált indulásba, és ennek érdekében több egyéni körzetet is átengednének.

Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője ugyanakkor csak annyit erősített meg, hogy közel állnak a teljes megállapodáshoz az MSZP-vel, ám azt nem kommentálta, hogy az MSZP és a DK valóban 60-40 arányban állapodott-e meg a jelöltekről. „Jól haladnak az egyéni körzetekben koordináltan induló jelöltekről szóló ellenzéki tárgyalások” – fogalmazott, azt is megjegyezve, egyetért az MSZP elnökével abban, hogy az LMP-t is be kellene vonni a koordinációba.

Péntek este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt a szocialista Harangozó Tamás, aki a megállapodással kapcsolatban leszögezte: ha Molnár Gyula ezt állította, akkor így is van, de mivel nem tagja a tárgyalódelegációnak, nem mondhat több információt.

Juhász Péter, az Együtt elnöke, aki Harangozót követte az Egyenes beszéd stúdiójában, Krug Emíliának elmondta: Molnár Gyula bejelentése után telefonon hívta a DK egyik politikusát, aki egyértelműen cáfolta, hogy megegyezés született volna, sőt, azt állította, hogy nem is találkoztak a tárgyalódelegációk. Az ellenzéki politikus nem árulta el, kivel beszélt, annyit ugyanakkor elárult: olyannal, aki tagja a DK tárgyalódelegációjának.

Molnár Gyula egyébként arról is beszélt csütörtökön, hogy az MSZP pártok felett álló, civil jelöltet szeretne az ellenzék közös miniszterelnökének. Úgy vélte, Balázs Péter volt külügyminiszter alkalmas lenne erre a feladatra. Azt is megjegyezte, hogy álláspontja szerint a választók nem elégednek meg az egyéni körzetekben történő ellenzéki összefogással, szerinte ugyanis közösen kellene indulniuk a választáson.