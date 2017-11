Momentum: A népszavazás másodlagos

A népszavazás, illetve annak időpontja csak másodlagos; a legfontosabb az aláírásgyűjtés. Egy hónapokig tartó és sikeres akció ugyanis meghátrálásra kényszeríti a kormányt – egyebek mellett erről beszélt lapunknak Papp Gergő, a Momentum Mozgalom kommunikációs igazgatója a civiltörvénnyel kapcsolatos aláírásgyűjtésük megkezdése előtt.

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló, nyáron elfogadott jogszabály visszavonásáról csak azután indulhat el a gyűjtés, hogy a Kúria kedden – megváltoztatva a Nemzeti Választási Bizottság elutasító határozatát – hitelesítette a jogszabály visszavonásáról szóló népszavazási kérdést. Ezt eredetileg a momentumos Kádár Barnabás magánszemélyként nyújtotta be, és úgy szól: „Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” Korábban nemcsak az olimpia elleni kezdeményezéssel, hanem a vasárnapi boltzárral vagy a korrupciós bűncselekmények elévülésével kapcsolatban is meghátrált hasonló helyzetekben a kormány. Ezekben az esetekben kivétel nélkül jogszabály-módosítással oldotta meg a fideszes többség, hogy ne jusson el népszavazásig az adott kezdeményezés. A boltzárnál és a korrupciós bűncselekményeknél még az aláírások gyűjtésére sem volt szükség, míg a 2024-es olimpiai pályázat visszavonásáról azt követően döntött a főváros, hogy a Momentum az év elején több mint 266 ezer aláírást gyűjtött össze más pártok segítségével. A Fidesz egyik esetben sem vállalta a kockázatot, hogy népszavazáson kérdezzék meg a választókat.

– Várjuk minden párt, illetve civil szervezet segítségét a gyűjtéshez, ami várhatóan a jövő hét második felében kezdődik – mondta Papp Gergő a mostani akcióval kapcsolatban. Arra a kérdésre, miért nem kezdték még el a gyűjtést, úgy válaszolt, hogy amíg a Kúria döntését közzé nem teszik hivatalos formában, nem tehetik meg. Bízik ugyanakkor abban, hogy a rendelkezésre álló négy hónapnál jóval előbb, egy-két hónap alatt összegyűlhet a legalább kétszázezer hiteles aláírás. (Ezt a számot az év elején egy hónap alatt érték el, ráadásul csak Budapesten.)

Utcai kitelepülés, forgalmasabb csomópontok, aluljárók – Papp Gergő szerint a többi között ezeken a helyeken gyűjtik majd az aláírásokat. Az sem kizárt, hogy miként korábban, ezúttal is lesz „kopogtatós” akció, vagyis otthonaikban is felkeresik a választókat. Mivel most országos akció indul, mind a 106 egyéni választókerületben megkeresik az embereket a párt alapszervezetei és a már bemutatott egyéni jelöltek segítségével – tette hozzá.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.