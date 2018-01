Most félmilliárd futott be Lázárék tanácsadóihoz

472 millió forintot költ jogi tanácsadásra a Miniszterelnökség az SBGK ügyvédi irodánál és az Ész-Kernél – tudta meg a Hír TV.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A csatorna megjegyzi, az uniós Közbeszerzési Értesítőben jelent meg a hirdetmény, amelyből kiderül, hogy csak egy induló volt a megbízásért, vagyis a két cég által közösen alkotott konzorcium. Korábban is nyertek már közösen megbízást, akkor összesen tízmilliárdért adhattak tanácsokat Lázár Jánoséknak.

A szerződést 2017 utolsó munkanapján, december 29-én kötötték meg a felek.

A hódmezővásárhelyi Ész-Ker Lázár János miniszter bizalmi köréhez tartozik, az SBGK ügyvédi irodának pedig az a Bajkai István is a tagja, aki Orbán Ráhel jogi képviseletét is ellátta, most áprilisban pedig a Fidesz színeiben indul Terézvárosban egyéni képviselőként.

Az újabb százmilliók már szinte természetesnek tűnnek azután, hogy az elmúlt hónapokban nagyot hízott a tanácsadók díja: többletmunkára hivatkozva november 24-én egy szerződésmódosítással 708 millió forinttal emelték meg az Ész-Ker és az SBGK honoráriumát.

Az emelésről szóló hirdetmény december 29-én jelent meg a hazai Közbeszerzési Értesítőben – aznap, amikor a tanácsadók megkötötték az újabb, közel félmilliárdos szerződést is a Miniszterelnökséggel.