Most rúgja be igazán a kampánymotort a Fidesz

Az online térben is fokozza a kampányát a Fidesz–KDNP. A kormánypártok vezető politikusai elektronikus levelekben keresik meg támogatóikat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, ezekben a választás tétjét mutatják be – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken a Facebookra feltöltött videójában.

Hozzátette: ezekben a napokban még magasabb fokozatba kapcsol a Fidesz kampánya.