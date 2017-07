MSZP: Fidesz-pártkatona ne vezessen iskolát!

„Újkenézi trombitás egy angyalföldi iskola élén? Fidesz-pártkatona ne vezessen iskolát!” – e felütéssel kezdte közleményét az MSZP, miután kiderült, hogy Újkenéz bukott polgármestere, Putnoki Zsolt igazgatja tovább a Dózsa György úti Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskolát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A közleményben azt írták, a XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete, – a három fideszes képviselő kivételével – a nevelőtestület és az iskola alkalmazotti közössége egyaránt alkalmatlannak találta Putnoki Zsoltot az intézmény igazgatói posztjára, ennek ellenére az illetékes államtitkár megbízta őt az intézmény vezetésével.

A szocialisták szerint Putnoki Zsoltnak semmiféle kötődése nincs sem a XIII. kerülethez, sem az iskolához. Az ellenzéki párt emlékeztet arra, hogy Putnoki a Fidesz színeiben volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenéz polgármestere, de megbukott, Újkenéz inkább független polgármestert választott magának.

A szocialisták úgy tudják, a frissen kinevezett igazgató tanári diplomája pedig még nincs egy éves. Hozzátették: bár kétségkívül trombitál és karnagy is, a zenei és kórusvezetői gyakorlat még nem iskolavezetői tapasztalat.

Hihetetlenül arrogáns megnyilvánulásnak nevezte az MSZP, hogy egy alkalmatlan jelöltet támogatott az államtitkár, és ehhez asszisztált a tankerület. Hozzátették: Fidesz-pártkatona ne vezessen iskolát, valamint gyermekeink nem kísérleti nyulak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az elmúlt időszakban ez már a sokadik vitatott igazgatóváltás. A közelmúltban országszerte több iskolában is felháborodást váltott ki, hogy nem a helyi tantestületek és a közösség által támogatott intézményvezető-jelöltek kinevezésére bólintott rá az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Legutóbb az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola néhány hete kinevezett igazgatója ellen tüntettek a településen, mivel a szülők és a tanárok szakmailag alkalmatlannak tartják Gondáné Pál Ildikót. Az új intézményvezető pályázatát többszöri próbálkozása után ítélte megfelelőnek a humántárca, miután frissen megszerezte az ehhez szükséges vezetői képesítést.

Ugyanakkor gyanús a szülőknek a Budapest II. kerületében lévő Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának kinevezése is. Miután eredménytelen lett a pályázat, külsős szakembert, a ferencvárosi fideszes alpolgármester tanácsadóját, T. Zuggó Tündét bízták meg az intézmény vezetésével. A köznevelési törvény szerint alapfeltétel, hogy a kinevezett pedagógus határozatlan idejű, teljes munkakörű állásban legyen az iskolában. T. Zuggó Tünde pályázatából viszont kiderül, 2010 óta nem tanított. A törvény egyetlen kiskaput hagy: ha az igazgatót hirtelen tanítással is megbízzák.

Nagy port kavart, hogy a Szinyei Merse Pál Gimnázium igazgatójának a pályázatát is elutasították. Tóth Gábor egyedüli pályázóként indult, és az intézményben 25 éve dolgozik, amiből tíz évet iskolaigazgatóként töltött. Miután petíció indult Tóth Gáborért, Balog Zoltán utasítására egy évvel meghosszabbították az intézményvezető megbízatását.

Huszonkét év után július elején menesztették a kormánykritikus Rója Istvánt, a makói József Attila Gimnázium igazgatóját is. Hiába tüntettek ötszázan az igazgató mellett és hiába élvezte a diákok, a tanárok és a szülők szimpátiáját, érvénytelenítették a pályázatát. Menesztése összefüggésben lehet azzal, hogy korábban részt vett a kockás inges tiltakozásban, több alkalommal is kritizálta a kormány oktatáspolitikáját, és szolidarított a miskolci tanárokkal is.

Mindeközben a Nemzeti Pedagóguskar kezdeményezte is a döntéshozóknál, hogy az iskolaigazgatói pályázaton elutasított jelöltek ne egy egyszerű „nemet” kapjanak, hanem egy rövid indoklást is.