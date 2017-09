MSZP-s jelölt lesz, de a Jobbikkal is összefogna

A teljes ellenzéki választási együttműködés – azaz a baloldali pártok mellett a Jobbikot is magában foglaló összefogás – híve Rója István, a makói József Attila Gimnázium volt igazgatója, akit az MSZP a Makót és Hódmezővásárhelyet is lefedő egyéni választókerületben indít 2018 tavaszán. Rója lapunk megkeresésére elmondta, azért az MSZP-t választotta, mert hiába híve az összefogásnak, a Jobbik már indított önálló jelöltet a körzetben, függetlenként pedig nehéz rajthoz állni. A volt igazgató így inkább az őt megkereső szocialistákat választotta. Szerinte csak ellenzéki összefogással lehet legyőzni a Fideszt ebben a választási rendszerben, és egy erős jobboldali támogatottságú körzetben így is „csoda lenne” felülkerekedni a kormánypártokon. Makón viszont nem tartja lehetetlennek az ellenzéki győzelmet. Hozzátette: nem fog belépni az MSZP-be, és legfeljebb oktatáspolitikai tanácsadóként tevékenykedne a pártban.

Rója István huszonkét évig vezette igazgatóként a makói József Attila Gimnáziumot, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nyáron érvénytelenítette az iskola igazgatói posztjára kiírt pályázatot, amelyen a tantestület által támogatott Rója egyedüli jelöltként indult. Az igazgató részt vett a pedagógusok kockás inges tiltakozásain, és több alkalommal is kritizálta a kormány oktatáspolitikáját. Annak ellenére, hogy Rója már nem irányítja a továbbiakban az intézményt, pedagógusként folytatja ottani munkáját.

Adok-kapok Lázárral

Rója pályázata érvénytelenítése után – és még politikai karrierjének megkezdése előtt –lapunknak adott interjújában azt nyilatkozta: „érezte, hogy ez lesz a vége”, és hogy nem adta el magát semmiféle politikai szervezetnek, az elmúlt évtizedekben csak a szakmával foglalkozott. Arról is beszélt, hogy egy alkalommal érzékelt „felelősségrevonás-félét” a politika részéről, amikor Lázár János – a térség országgyűlési képviselője – megkérdezte tőle, miért írta alá a miskolci Herman Ottó Gimnázium kiáltványát. Utóbbi levél volt az, amely a tavalyi pedagógustiltakozások kirobbanásához adta meg az utolsó lökést. Lázár egyébként úgy reagált később Rója szavaira: a pályázat visszautasítása azért történt, mert az igazgató vezetése alatt az iskola színvonala romlott. – Huszonkét évig volt igazgató, lehet másnak is adni lehetőséget – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A politikus állításait Rója később „rosszindulatúnak és sértőnek” nevezte, mert szerinte nem volt olyan elemzés, amely az iskola színvonalát vizsgálta volna.