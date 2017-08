MSZP: Több mint százezer magyar ember él teljes jogfosztottságban

Annak ellenére, hogy hét éve folyamatosan nő a kormányzati bürokrácia, és Orbán Viktor minden gondolata külön kormánybiztost kap, még mindig nem sikerült megoldani a lakcím nélküli gyerekek és családok problémáját – figyelmeztet közleményében az MSZP.

A szocialisták szerint a kormány hibájából több mint 100 ezer magyar állampolgár nem juthat hozzá alapvető szolgáltatásokhoz, nem kaphat például állami egészségügyi ellátást, családi pótlékot, és nem élhet szavazati jogával sem.

„Bár a fideszes propaganda azt harsogta, hogy senkit nem hagynak az út szélén, az igazság az, hogy 2017-re Magyarország olyan hely lett, ahol 100 ezer ember szinte teljes jogfosztásban él” – olvasható az MTI-nek is kiadott kommünikében.

Az MSZP közleményében A város mindenkié (AVM) csoport pénteken közzétett adataira reagált: az AVM szerint Magyarországon 70 808 embernek nincs érvényes lakcíme, két évvel ezelőtt a probléma még „csak” 63 660 embert érintett, vagyis egyre súlyosbodik a helyzet. Ráadásul az olyan gyermekek száma is nő, akiknek nincs érvényes lakcímük – mára csaknem 4500 kiskorú érintett.

A szervezet a Belügyminisztériumtól kért tájékoztatást arról, hány embernek van olyan lakcíme, amely bizonytalanná teszi a helyzetét, vagy megakadályozza, hogy alapszolgáltatásokhoz hozzájusson. Ekkor derült ki, hogy a 2015-ös adatokhoz képest romlott a helyzet.

Kiderült az is: Magyarországon 23 865 embernek csak úgynevezett településszintű lakcíme van. Noha ez a fajta lakcím elméletben teljes értékű, a gyakorlatban sok diszkrimináció éri azokat, akiknek ilyen van, sokan ugyanis hajléktalanként élnek. Összesen 1453 kiskorúnak van településszintű lakcíme, annak ellenére, hogy ez a hatályos törvény és végrehajtási rendelete értelmében nem is volna lehetséges. A város mindenkié csoport hangsúlyozta: 5818 embernek csak tartózkodási címe van. Pedig társadalombiztosítás szempontjából állandó lakcím nélkül a magyar állampolgárok is külföldinek minősülnek, vagyis nem jogosultak az államilag támogatott tb-ellátásra.

Az AVM és az Utcajogász elnevezésű szervezet arra is fölhívta a figyelmet: a kormánynak többek között köteleznie kellene a lakcímbejelentést intéző járási hivatalokat arra, hogy tartsák be a törvényt, és engedjék, hogy a bérlők élhessenek a lakcímhez való jogukkal. Törvényben kellene kötelezni a családok átmeneti otthonait és a munkásszállókat, hogy tíz nap ott-tartózkodás után jelentsék be lakóikat.