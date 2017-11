Művészjáradék: itt az új törvényjavaslat

A jövő évtől életük végéig a legkisebb nyugdíj 4,25-szörösét jelentő művészjáradékot kaphatnak azok a korábban magas elismerésekben részesült, 65 évnél idősebb művészek, akik nem vesznek fel más címen állandó jövedelemkiegészítést, mint például A Nemzet Színészei vagy a Magyar Művészeti Akadémia tagjai – írja a Hvg.hu.

A portál azt írja, a Kossuth-díj, a Kiváló vagy Érdemes Művész cím, a Jászai Mari-, Erkel- és hasonló díjak az odaítéléskor egyszeri pénzjuttatással is járnak ugyan, de ez nem zárja ki, hogy egy régen kitüntetett idős művész most anyagi nehézségekkel küzdjön – ezen kíván segíteni Balog Zoltán miniszter most benyújtott törvényjavaslata.