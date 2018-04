Nagy biznisz a letelepedési kötvénnyel érkező kínaiak kiszolgálása

Több ezer külföldi biztosított magának szabad utat Magyarországra és az EU-ba a letelepedési kötvényekkel, akik közül több száz tehetős kínai család megjelent a magyar ingatlanpiacon – írja az Index.hu. Kiszolgálásukat több budapesti cég végzi, a lap az egyiknél járt. Kereslet bőven van, hiszen 2017-ben 40 százalékkal több kínai család keresett lakást Budapesten, mint egy évvel korábban.

A cégek nem ingatlanosok, hanem afféle közvetítők, amelyek nyelv- és helyismerettel tudják segíteni a beutazó kínaiakat. Az S. A. Integrated Services egy kőbányai úti irodaházban található, három éve működik, és már több mint száz kínai családot segített Magyarországra költözni, melyeknek a többsége letelepedési kötvényekkel érkezett ide.

Az ügymenet úgy néz ki, hogy a kínai ügyfél fölveszi a céggel a kapcsolatot, majd a cég egy magyar ügyvédhez irányítja a családot, aki segít kötvényt vásárolni. Amikor Magyarországra érkeznek, a cég először egy albérletet kínál, majd lakáskeresés kezdődik. A cég pénze az ingatlaneladásokból bejövő jutalékból folyik be.

A cég vezetői először ismerősöknek segítettek, úgy indult az üzlet, de mostanra nem sokat tudnak az ügyfeleik hátteréről. Annyit biztosan, hogy nem szegények: a mai árfolyamon 80-90 millió forintos letelepedési kötvényt is meg tudták vásárolni. Hogy miért jönnek ide? Például azért, hogy a gyerekeiket európai iskolákba járathassák, míg másokat a befektetések vonzanak.

A botrányos letelepedési kötvényprogram végén az addig folyamatos érdeklődés megcsappant, korábban havonta 3-4 ügyfelet is beköltöztettek Magyarországra – írja az Index. A tulajdonosok abban bíznak, hogy bár nehezebben, de továbbra is tudnak jönni hozzánk kínaiak, hiszen üzleti lehetőség továbbra is akad.

Jelenleg is érkeznek még ügyfelek, akik letelepedési kötvényt vásároltak, hiszen amikor a kormány bejelentette, hogy vége a programnak, aki csak tudott, igyekezett még gyorsan lecsapni a lehetőségre, derül ki az Index riportjából.