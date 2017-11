Bútorszalon – áll a felirat a budapesti Üllői út és Mária utca kereszteződésénél található egykori üzlethelyiségen, ahol a tervek szerint hamarosan egyszülős családokat támogató központ nyílik. Erre a Fidesz-kormány volt kormányszóvivője, a Nagy Anna vezette Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kapott félmilliárdos állami támogatást. Hétfőn az alapítvány vezetője a sajtó előtt mutathatta be Novák Katalin államtitkárral közösen, hogy hogyan is képzeli el a jövendőbeli központot.

„Nagy kérdés, hogy egyáltalán mi értelme van egy egyszülős központnak, minek kell egyszülős központ” – tette a fel az egyébként jogos kérdést maga az alapítvány vezetője, aki szerint erre azért van szükség, hogy hozzásegíthessék az egyenlő esélyekhez az egyszülős családban nevelkedő gyerekeket, illetve megerősítsék ezeket a családokat. Erre azt a példát hozta: a repülőn is azt kérik, hogy mielőtt a gyerekekre feltennék az oxigénmaszkot, az előtt maga a szülő vegye fel azt. Ezért a központ például jogi, pszichológiai tanácsadást kínál a válófélben lévő szülőknek, de a tervek szerint kaphatnak majd gyakorlati segítséget a munkába álláshoz is vagy a vállalkozás indításhoz „egy kis tárgyalóval, egy nyomtatóval, egy szkennerrel, egy hellyel, ahol dolgozhatnak”. Nagy Anna megjegyezte: az egyszülős családok egy része szegény vagy mélyszegény, így őket azzal kívánják támogatni, hogy segítik a munkába állásukat. Egyébként a tervek szerint a központban lesznek konzultációs szobák, játszóház a gyerekeknek, közösségi tér, de kávéház is. Szeretnék azt is, ha teret adhatnának olyan civil szervezeteknek is, akik más szempontból foglalkoznak a családokkal. Hely mindenesetre úgy tűnik, bőven lesz, a jövőben megépítendő galériával együtt összesen majd 750 négyzetméternyi tér áll majd a szülők rendelkezésére.

„Mi nem egy gettót akarunk építeni, hanem azt szeretnék, hogy legyen egy olyan hely, ahol kiemelten az egyszülősökről szól az élet” – hangsúlyozta Nagy Anna arra utalva, hogy lesznek olyan szolgáltatások, amelyek nemcsak egyszülős családoknak fognak szólni, például előadások. Arról is beszélt, a központ megnyitásával nem egy olyan intézményt hozunk létre, amiből már sok van, hanem egy nemcsak a magyar, de a nemzetközi viszonylatban is társadalmi innovációnak számító kezdeményezést. A hely szolgáltatásai ingyenesek lesznek, de a jövőben elképzelhető, hogy néhányért majd fizetni is kell.

A tervek szerint az épületet január végéig újítják fel, így február elején – vagyis még a jövő évi választások előtt, a kampány hajrájában – átadhatják a központot. Lapunk kérdésére, hogy a központban hányan fognak dolgozni, Nagy Anna elmondta: 6-7 fő állandóan jelen lesz, de ehhez hozzá kell számolni azokat a vállalkozókat, akik ismereteikkel segítik majd a szülőket. Hogy a központot pontosan mennyi pénzből fogják fenntartani, arra már nem tudott válaszolni, szerinte erre az épület felújítása után lehet konkrétabb összeget mondani.

A Magyar Nemzet Novák Katalin államtitkárt is kérdezte arról, terveznek-e esetleg valamifajta anyagi támogatást is adni az egyszülős családoknak, például megemelni a családi pótlék összegét. Válaszában arról beszélt: számos eszközzel támogatják anyagi értelemben is az egyszülős családokat is. Itt példaként többek közt azt említette, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény más összegben vonatkozik az érintettekre, vagy azt, hogy jelenleg is emelt összegű családi pótlékban részesülnek a gyermeküket egyedül nevelő szülők. Hozzátette: alapvetően az a kormány filozófiája, hogy a munkához kapcsolódó támogatásokat igyekeznek növelni, nem az alanyi jogon járókat. Ha pedig mégis alanyi jogon járó támogatásokra kerül a sor, a természetbeni juttatásokra helyezik a hangsúlyt, például az ingyenes tankönyvekre vagy az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Az egyszülős családok támogatásának fontossága vitathatatlan, ám úgy tűnik, az ellenzéki oldalon központ létrehozása helyett másban látnák a megoldást. Nemrégiben például az LMP-s Demeter Márta azt vetette fel a parlamentben: az egyedülálló szülők csak 1500 forinttal kapnak több családi pótlékot, amelynek összege 2008 óta nem növekedett. Az ellenzéki politikus így arról beszélt: szükség lenne az egyszülős családok családi pótlékának növelésére, a rájuk szabott munkaerőpiaci program kialakítására, és támogatott bébiszitter szolgálat indítására. Jelenleg egyébként mintegy 300 ezer egyszülős család van, ahol nagyságrendileg félmillió gyermek nevelkedik.