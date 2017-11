Választási nagygyűlést tartott a Közös Ország Mozgalom, amelyen Vágó Gábor, Ács Sándorné és Törley Katalin civilek mellett politikusok, Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és Molnár Gyula is beszéltek. Az LMP-s Vágó Gábor, mint említette, normális országban szeretne élni, ezért jelent meg a rendezvényen. Szerinte tisztességtelen ország az, ahol néhány tízezer emberért dolgozik az összes többi. A nemzeti együttműködés rendszerét úgy gondolja, népszavazásokkal lehet megállítani, ezért indul a vagyonnyilatkozat-tétel szigorítását kezdeményező népszavazási aláírásgyűjtés is. Szükségesnek tartja ezenkívül a független korrupcióellenes hivatal létrehozását is az átláthatóság eléréséhez – írta a HVG.hu.

Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke kiemelte, Magyarországon hiányzik a sajtószabadság, mint mondta, ha ma lenne valakinek egy kompromittáló felvétele Orbán Viktorról, azt nem adná le a közmédia. Megoldásként gondolja, hogy a jelen médiahatóságra nincs szükség, felszámolandók az információs monopóliumok, ehelyett új szabályozásra van szükség, nem párt-, hanem valódi közmédiára.