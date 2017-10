Nagyszabású razzia indult a szcientológusok ellen

Nem csak a Szcientológia Egyház budapesti, Váci úti székházában, hanem országszerte, összesen körülbelül harminc helyszínen tartottak házkutatást, és a rendőrség mellett a NAV emberei is megjelentek napközben a Váci úton – írja saját értesüléseire hivatkozva a 24.hu. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy szerda reggel házkutatás kezdődött a központban, amelyet kordonokkal zárt körbe a rendőrség. A rendőrségi akció még este hét körül is tart.

A 24.hu értesülése szerint a XIII. kerületi székházban három-négy úgynevezett vallatószobát találtak a nyomozók, illetve előkerült egy hazugságvizsgálóhoz hasonló eszköz is. Az eddigi információk szerint a szcientológus hívekről feljegyzések készültek, adataikat rögzítették és eltárolták, többeket vélhetően meg is figyeltek. A nyomozók vélhetően ezzel kapcsolatban foglaltak le dokumentumokat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda személyes adattal visszaélés és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség nem adott bővebb tájékoztatást az eljárásról.

A Szcientológia Egyház Váci úti épülete belülről, az átadáskor készül képen Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az ügy összefüggésben lehet azzal, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tavaly december óta vizsgálódik amiatt, hogy többen panaszkodtak: a szcientológusok adatkezelési gyakorlata során sérülhettek a jogaik.

A Hvg.hu korábban azt írta, az egyik beadványozó, amikor ki akart lépni a szervezetből, kérte a vele kapcsolatos dokumentumok kiadását, de ezt nem tették meg. Sőt, félt attól, hogy a korábban megosztott bizalmas információit, amelyeket amúgy csak a legközelebbi barátai ismerhetnek, de a szcientológusoknál írásban is rögzítették őket, felhasználhatják vele szemben.