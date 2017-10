Navracsics Tibor: Az állam nem érhet el mindenhová

Ha az ember megsértődik vagy elkezd hisztizni, mert őt bántják, azt rossz politikának tartom – mondta Navracsics Tibor uniós oktatási biztos csütörtökön a Magyar Nemzetnek annak kapcsán, hogy a „Soros-terv” létezésének a kormányzatitól való ellentétes megítélése hogyan hatott ki a régi kapcsolataira. Emlékezetes, hogy a közelmúltban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lényegében lehazaárulózta Navracsics Tibort, mert utóbbi úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság napirendjén nem található a „Soros-terv”. A múlt héten végül Orbán Viktor miniszterelnök is egyszerűen kijelentette az ATV kérdésére, hogy ő „jobban tudja”, és az uniós biztos „téved”, hogy létezik-e a „Soros-terv”, sőt, szerinte az Európai Bizottság egyenesen „a Soros-tervet hajtja végre”.

Az erre való reagálástól azonban érzékelhetően erősen ódzkodott Navracsics Tibor. A téma kapcsán hozzátette, nem tudja és nem is tiszte megítélni, hogy a kormány által vélelmezett „Soros-tervnek” vannak-e olyan elemei, amelyek mások, például Soros György kijelentéseivel azonosak, vagy arra akár csak hasonítanak. – Én az Európai Unió szempontjából közelítem meg ezeket a kérdéseket – hangsúlyozta Navracsics.

Vezércikk Szerető Szabolcs Ördögűzés Ha Soros György állítólagos terve sátáni, s a tavaszi választás tétje annak megállítása, akkor sikerült új dimenzióba emelni a kampánytétet.

Hogy a második Orbán-kormány egykori igazságügyi minisztere napjainkban a haza politikai élethez képest mennyire más utat jár, azt jól érzékelteti, ahogy a Pro Bono Summit csütörtöki konferenciáján mondott beszédében Navracsics Tibor azokat a piacvezető cégeket méltatta, amelyek civil szervezetekkel együttműködve fontos társadalmi feladatokat vállaltak fel. A cégek mind olyan területen tevékenykedtek, ahol az állam nem volt képes – maradéktalanul – ellátni feladatait. Ezek a vállalatok olyan civilekkel is együtt tudtak működni, amelyek működését és céljait a magyar kormány is erősen kritizálja, némelyeket egyenesen a Soros-hálózathoz köt. – Mindig is a híve voltam, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködjön – emelte ki Navracsics Tibor; egyúttal emlékeztetett arra, hogy a Fidesz 2010-es választási programját egykor úgy alakították ki, hogy szorosan együttműködtek vállalatokkal a társadalmi felelősségvállalás kapcsán. – Az állam nem érhet el mindenhová – tette hozzá. Ennek kapcsán felmerült a kérdés, mennyire tud egyetérteni azzal, hogy a Belügyminisztérium a napokban egyoldalúan felmondta a Magyar Helsinki Bizottsággal a hazai börtönök törvényes működésének civilek általi ellenőrzését, ám az egykori igazságügyi miniszter tartózkodott attól, hogy ezt kommentálja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.20.