Négy szőnyeget vettek 23 millió forintért

Több mint 23 millió forintot fizet négy kézi csomózású gyapjúszőnyegért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik alapítványa. Az erre vonatkozó közbeszerzést még április végén indították meg, eredményt azonban csak most hirdettek. A kivitelező kiválasztása ugyanakkor vélhetően nem volt nehéz, mivel mindössze egyetlen cég adott be ajánlatot: a békésszentandrási Art-Kelim Kft., amelytől már korábban is több tízmillió forintért vásárolt a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA).

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A most megrendelt közel 100 négyzetméternyi szőnyeg a kiírás szerint az alapítványnak azt a budai Várban található, épp felújítás alatt álló ingatlanját díszítheti, ahol a doktori iskolájuk működik. A műalkotások a szemináriumi, illetve konferenciatermekbe és az igazgatási funkciókat ellátó helyiségekbe kerülhetnek. A gyártónak két éve van leszállítani a gyapjúfonal felhasználásával kézzel készülő, négyzetméterenként 100 ezer csomós szőnyegeket.

Ez egyébként nem az első ilyen beszerzése a PADA-nak. Amikor a jegybanki alapítványok hosszú titkolózás után egy bírósági döntés miatt kénytelenek voltak nyilvánosságra hozni korábbi költéseiket, az Index.hu észrevette, hogy mások mellett perzsaszőnyegeket is vettek, négyzetméterenként 280 ezer forintért. Az erről szóló kontraktust még 2015 júliusában írták alá, és később a PADA a 24.hu-nak azt is elárulta, hogy akkor 16 szőnyeg megvásárlásáról állapodtak meg az Art-Kelim Kft.-vel. Ezek a portál kalkulációja szerint valamivel több mint nettó 130 millió forintba kerülhettek.

Az alapítványnál lapunknak most azt mondták: a jelenlegi nem egy új beszerzés, a korábbi tervek részeként került sor a tender kiírására. Azon túl azonban, hogy a pályáztatás szőnyeg téren teljesen új elem (különösen, hogy szerződés volt az egyetlen, most ajánlatot leadó céggel), változások is voltak a korábban kommunikáltakhoz képest. A PADA ugyanis már tavaly tételesen beszámolt róla, milyen perzsaszőnyegeket vásárolna, a mostani közbeszerzésben pedig olyan méret is szerepelt, amilyenről eddig nem volt szó. Ráadásul a méregdrága műalkotásokkal lefedni kívánt terület is növekedett: a korábban jelzett 465 helyett végül bő 490 négyzetméter lett. Ilyen tárgyak esetében pedig ekkora felületet milliókban mérnek.

A vásárlást a PADA-nál lapunknak azzal indokolták, hogy „a magyar kézi szőnyegszövési szakmakultúra fennmaradását jelenleg alapjaiban veszélyezteti a szőnyegszövők kiöregedése és az utánpótlás hiánya, valamint a gépi gyártás elterjedése”. Így az alapítvány a békésszentandrási szőnyegek megrendelésével „támogatja a hazai kézműipart, a kézi szőnyegszövés szakmakultúrájának fennmaradását, ezenkívül a kistérség foglalkoztatottsági mutatóját”.

Más kérdés, hogy a szőnyegbeszerzés elenyésző összeg ahhoz képest, amit a PADA közpénzből költ a doktori iskolájának otthont adó régi budai városháza épületére. A jegybank csak az ingatlan megvásárlására 1,85 milliárd forintot fordított, azóta pedig már az is kiderült, hogy az épületet 3,6 milliárdért renoválhatják. Az erre kiírt közbeszerzést a Mészáros Lőrinc üzlettársa és barátja, Szíjj László tulajdonában álló Magyar Építő Zrt. nyerte el.

Ez ráadásul nem az egyetlen komoly ingatlanfejlesztése az alapítványnak. A Csónak utcai Lónyay–Hatvany-villában művészeti galériát és éttermet alakítanak ki 4,5 milliárd forintért. A felújítást pedig itt is a Magyar Építő végezheti.

Országházi megbízás Az Art-Kelim Kft. életében egész biztosan meghatározók az MNB-alapítvány megrendelései, a cég ugyanis – igaz, több esztendő alatt – egyéves árbevételének megfelelő megbízást kapott a PADA-tól. A társaság korábban több szőnyeget szállított a Parlamentbe is, legutóbb az Országház főrendiházi társalgójába vettek tőlük egy közel 150 négyzetmétereset 42 millióért. (MN)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.11.