Negyedmilliárd forintba került a konzultációs ívek visszaküldése

A november végi adatok szerint a visszakézbesített 2,141 millió válaszlevél díjaként 257 millió forintot számlázott ki a Magyar Posta – közölte a posta Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnökének közérdekűadat-igénylésére. Ez alapján egy levél nagyjából 120 forintjába került az államnak, írja a Hír TV online változata.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

November végén a beérkezett konzultációk mennyiségével még hadilábon állt a kormány, és eltérő számokat közölt azzal kapcsolatban, hány ívet küldtek vissza. Hadházy Ákos, az LMP társelnöke szerint már az is kamu volt, amikor két hete kétmillió-háromszázezer visszaküldött kérdőívről beszélt a kabinet.

Hadházy a Facebookon komolytalannak nevezte a Magyar Posta által kiadott adatokat, mivel „továbbra is szupertitkos azonban a pontos napi nyilvántartás”. A politikus szerint ez is „komolytalanná teszi a kormány szánalmas magyarázkodását”, ugyanis szerinte azért lenne fontos megtudni, hogy melyik napon hány ív jött be és honnan, mert „az nem ér, hogy az utolsó nap feladnak mondjuk a Kossuth téren egymillió üres levelet, és azt a posta leigazolja”.

Vezércikk Tompos Ádám Konzultáció ufókkal Egyszer talán eljön az a pillanat is, amikor 12 millió, sőt 13 millió ívet küld majd vissza a mintegy nyolcmillió magyar választópolgár.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ugyanakkor a kormány feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a nemzeti konzultáció hitelességét rontó megnyilvánulások, illetve becsület csorbítására alkalmas hamis felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A közlemény azt írja, hogy Hadházy Ákos és képviselőtársa valótlanságokat állított a nemzeti konzultációval kapcsolatban, különös tekintettel a részvételi adatokra.