Nehéz Sorostól búcsút venni, a Fidesznek nem is sikerül

A Fidesz szerint Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke Soros György embere, a migránsokat is a magyar emberekkel tartatná el.

A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy Karácsony Gergely kedden sajtótájékoztatón azt mondta, ma Magyarországon válságban van minden olyan terület, amely az emberek életét befolyásolja. Az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje a krízisövezetbe sorolta az egészségügyet, a nyugdíjrendszert, a szociális ellátást, hozzátéve, szerinte rezsiválság is van. Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának MSZP-s alelnöke pedig kifogásolta, hogy a testület leszavazta a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló javaslatukat.

A Fidesz közleményében támadással reagált Karácsony és Korózs felvetéseire: kifejtették, Karácsony Gergely annak a szocialista pártnak az arca, amelyik elszegényítette az országot, elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelte a gáz árát, és az összeomlás szélére taszította az egészségügyet.

A Fidesz szerint „Karácsony Gergely Soros György embere, aki ha tehetné, a migránsokat is a magyar emberekkel tartatná el”. Ezzel Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő keddi sajtótájékoztatójára tromfoltak rá, Budai ugyanis azt állította, hogy Karácsony nem állna a Soros-terv útjába. Majd a korábban jól bevált kommunikációs paneleket ismételve kifejtette, hogy szerinte Karácsony lebontaná a kerítést, ráadásul Budai szerint az általa vezetett zuglói önkormányzatnál migránsbarát javaslatok születnek, illetve olyan rendezvényeket tartanak, amelyek lényegében a Soros-tervhez tartoznak.

Az újabb sorozozás azért is meglepő, mert a gyűlöletkampány csúfos hódmezővásárhelyi kudarca után úgy tűnt, a kormánypárt és médiaholdudvara visszavesz a kontraproduktív uszításból, legalább egy kis időre: erre utalt Bencsik András Demokrata-főszerkesztő és rutinos Békemenet-szervező kijelentése is, hogy a Soros-kampány elemi iskolás szintű, és bár jópofa, de a társadalom ennél intelligensebb – igaz, decemberben még Bencsik is teli tüdővel sorosozott a Demokrata hasábjain.

A Fidesz-közeli sajtó keddi szemléje is arra utalt, hogy leállították a Soros-kampányt: a honlapokról szinte varázsütésre eltűnt Soros György neve. Csak régebbi, még a vasárnapi hódmezővásárhelyi választás előtt született cikkekben vagy egy-két külföldi, főleg amerikai hírben bukkant fel még a név, de szó sincs Soros-szervezetekről vagy a „Stop, Soros!” törvényjavaslatról, és ellenzéki politikusokat sem emlegetnek Soros embereként.

Rövid időre még a „migránsok” is kiszorultak a fideszes médiából. Külföldi hírekben még feltűnnek az agresszív migránsok, de például a fideszes média zászlóshajójának számító Origo címlapján egyetlenegyszer sem szerepel a néhány napja még minden mondatba beleszőtt szó. A „bevándorlás” szó még fel-felbukkan, főleg az menekültügyi ENSZ-egyezménnyel kapcsolatban, ami arra utal, hogy nem kívánják teljesen elvetni az elmúlt években bevált témát.