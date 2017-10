Nekimegy a „biznisz- és mikropártoknak” a Fidesz

Igen komoly felelősség terhelné a Fidesz friss elképzelése szerint azokat a pártokat, amelyek a választásokon még a fél százalékot sem érik el. Ez érinti egyrészt azokat az úgynevezett bizniszpártokat, amelyek csak azért indulnának el a választásokon, hogy előtte felvehessék az akár több száz millió forintra rúgó kampánytámogatást, de a mikropártokat is nehéz helyzetbe hozhatja.

Gulyás Gergely, a kormánypárt frakcióvezetője – Répássy Róberttel közösen – egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely előírná, hogy azok a pártok, amelyek a választásokon a fél százalékot sem érik el, vissza kell fizetniük a kampányra felvett összeget. Ráadásul előre nyilatkozniuk kellene arról, hogy kik a párt legfőbb vezető testületének tagjai, akik – ha végül vissza kell fizetniük a kampánytámogatást – teljes vagyonukkal felelnének ezért.

Jelentős összegekről van szó, hiszen, ha egy párt mind a 106 választókerületben indít jelöltet, akkor a kampányra csaknem 600 millió forintos állami támogatást kap. De ha csak 27 egyéni indulója van – ennyi mindenképpen kell ahhoz, hogy országos listát állítson –, akkor is jár neki majdnem 150 millió.

Gulyás Gergely a javaslatuk bejelentésekor emlékeztetett, hogy az egyéni jelöltek esetében a törvény jelenleg is hasonló, náluk ugyanis a fejenkénti egymilliós támogatást kell visszafizetni, ha nem érnek el két százalékot a választáson. Ezt terjesztenék most ki a pártok országos listáira is lényegében. A kampányfinanszírozási törvény módosításához kétharmados többségre van szükség, de a kormánypárti frakcióvezető is felhívta a figyelmet, hogy korábban már az ellenzéki pártok is szorgalmaztak a mostanihoz hasonló forgatókönyvet.

A javaslatról egyelőre annyit tudni, amennyit Gulyás Gergely bejelentett, az Országgyűlés honlapján ugyanis a szöveg még nem érhető el.