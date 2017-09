Nem a felcsúti kisvasútra utaznak az Európai Parlament ellenőrei

Politikailag semleges látogatást ígér az Európai Parlament (EP) költségvetési ellenőrző bizottságának német delegációvezetője a Magyar Nemzetnek küldött nyilatkozatában. A néppárti – tehát a Fidesz pártcsaládjához tartozó – Ingeborg Grässle a hétfőtől szerdáig tartó vizsgálatot kifogásoló kormánypárti véleményekre reagált, amelyek – a 24.hu beszámolója szerint – a bizottság szeptember eleji ülésén hangzottak el.

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a tavaszi választásokra utalva kifogásolta a látogatás időzítését, illetve hogy a Felcsútot érintő kisvasutat is ellenőriznék. – A sok ezer kis projekt egyike egy turisztikai célú beruházás, amelynek az egyik állomása az a falu, ahol egyébként születésétől kisiskolás koráig a miniszterelnök élt.

Ez a bűne ennek a szerencsétlen kis falunak – fogalmazott Deutsch a portál szerint, amely azt is megírta: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter levélben utasította el, hogy éppen a kisvasutat „pécézték ki” vizsgálatra.

Ingeborg Grässle igyekezett cáfolni a kormánypárti kijelentéseket. Azt írta, hogy „semmilyen politikai motiváció nem áll sem a látogatás időpontja, sem a projektek kiválasztása hátterében”. Grässle egyúttal leszögezte: azt vizsgálják, hogyan használják fel az uniós forrásokat. Ellenőrző rendszereket tekintenek meg, és beruházási helyszínekre látogatnak el. Kiemelte azt is, helyben nem minősítenek projekteket, az értékelő munka azt követően kezdődik, hogy a beruházásokat megtekintették.

A kilenc európai parlamenti képviselőből, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság munkatársaiból álló delegáció nem csak a Váli-völgyi kisvasutat tekinti meg: a Pesti Vigadót és a 4-es metrót is „meglátogatják”, ismerkednek a Budapest Szíve projekttel, de elutaznak Szekszárdra és Bajára is. A tolnai megyeszékhelyen a Bodri pincészetre, Baján pedig a turizmusban végrehajtott fejlesztésekre kíváncsiak. A közzétett program szerint a küldöttség a civil szféra és az Állami Számvevőszék tisztviselőivel is találkozik, a delegációt Polt Péter legfőbb ügyész szintén fogadja. Ő ugyanakkor cáfolta Jávor Benedek (PM) állítását, miszerint több hazai intézményhez, hivatalhoz hasonlóan a Legfőbb Ügyészség nem volt hajlandó válaszolni a bizottság megkereséseire. Polt Péter azt közölte, hogy a megbeszélés egyebek mellett az uniós támogatásokkal kapcsolatos ügyészi tevékenységet fogja érinteni.

Polt ennek apropóján azt is leszögezte: az ügyészség kiváló munkakapcsolatot ápol az Európai Unió csalás elleni hivatalával (OLAF), és minden olyan esetben, amikor az OLAF igazságügyi ajánlással vagy jelzéssel fordult a Legfőbb Ügyészséghez, elrendelték a nyomozást. Kiderült az is, hogy az OLAF eddigi 33 ajánlása, négy jelzése és egy 2011-es zárójelentése nyomán indult nyomozások következtében eddig nyolc ügyben emeltek vádat. Hozzátette, ezek közül két ügyben elmarasztaló ítéletet hozott a bíróság.

