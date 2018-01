Nem árulja el a számvevőszék, hogyan számolt

– Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) azt ígérte, végleges jelentésükben megindokolják korábbi megállapításaikat. Ám még most sem tudni, miként jutottak arra, hogy 331 millió forintos tiltott támogatást fogadott el a Jobbik.

– A számvevőszéki jelentés az ellenőrzött párt által benyújtott észrevételeket vizsgálja, és azt indokolja. A Jobbik nem cáfolta az ÁSZ korábbi megállapításait, észrevételeinek döntő többsége nem is erre vonatkozott, hiszen az ellenőrzés jogalapját kifogásolták, például a módszertant. Két valódi észrevételük volt, azokat az ÁSZ nem fogadta el.

– Viszont még mindig nem tudni, hogyan számolták ki a 331 millió forintot.

– A számvevőszék egyrészt nyilvánosságra hozta a pártok ellenőrzésének módszertanát, ebben benne van, hogy – összhangban a 2014. január 1-jétől hatályos törvénnyel – kiemelt figyelmet fordít a tiltott vagyoni támogatások értékelésére. Ilyennek minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető piaci árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe szolgáltatást, legyen az plakátmegrendelés vagy irodabérlés. Ilyenkor a számvevőszék megvizsgálja az árképzést, értékeléseket, elemzéseket végez, és megállapítja a valós, mindenki számára elérhető árat. Az is nagyon fontos, hogy a törvény szerint amikor a pártok szolgáltatást vesznek igénybe, meg kell határozni annak az értékét, a Jobbik ezt sem végezte el, pedig számtalanszor elmondták, hogy kedvezményes árat kaptak.

– A Jobbik fő kifogása, hogy semmivel sem támasztják alá, miként jött ki önöknek a 331 millió forint.

– Ezt azok az ellenőrzési bizonyítékok támasztják alá, amiket az ÁSZ az ellenőrzése során felhasznált, értékelt. Azokról a dokumentumokról, szerződésekről, számlákról van szó, amelyek az ÁSZ ellenőrzésének a látókörébe kerültek. Ha a Jobbik valóban a piaci árnak megfelelően vett igénybe szolgáltatást, akkor be kellett volna terjesztenie az ezt bizonyító dokumentumokat, de nem tette.

– Hogyan számolta ki az ÁSZ, hogy mi az ön által már említett valós ár?

– A valós ár és a Jobbik által igénybe vett ár különbsége a 331 millió forint. A Jobbik azzal, hogy ezeket a megrendeléseket lényegesen a piaci ár alatt vette igénybe, ekkora összegű tiltott vagyoni támogatást kapott cégektől.

– Annak elkerülése érdekében, hogy úgy tűnjön, az ÁSZ hasraütés-szerűen állapította meg ezt az összeget, elmondják, hogyan számolták ki?

– A számvevőszék leírta az értékelésének a módszertanát.

– Nem érzi úgy, hogy az ÁSZ lényegében politikai szereplővé vált azzal, hogy néhány hónappal a választások előtt a legnagyobb ellenzéki pártot lényegében anyagilag ellehetetlenítette?

– Az ÁSZ semmilyen politikai szempontot nem vesz, és nem is vehet figyelembe a munkája során, nem politikai szervezet, hanem egy független ellenőrző hivatal. Ilyen értelemben nem is léteznek számára ellenzéki-, vagy éppen kormánypártok. A számvevőszék a törvény szerint ütemezetten ellenőrzi a pártokat, és ne feledjük el, a Jobbik a vizsgált 2015-ös és 2016-os évben csaknem egymilliárd forint közpénzt kapott a központi költségvetésből. Ezzel az összeggel pedig gyakorlatilag nem tudtak elszámolni az ÁSZ és az adófizetők felé.

– Ütemezett ellenőrzésről beszél, a Jobbiknál mégis bekerült a vizsgált időszakba a 2017-es esztendő is, a büntetés is ebből az időszakból származik.

– A számvevőszék nyáron hét pártnak kezdte meg az ellenőrzést, ez a 2015-ös és 2016-os évre vonatkozott. Itt jegyezném meg, hogy nem igaz az az állítás, miszerint az ÁSZ csak az ellenzéki pártokat vizsgálja, a Fidesz és a KDNP esetében a 2014-es és 2015-ös évre vonatkozóan már lezajlott az eljárás, nyilvános is a jelentés. A rendszerváltás óta így van egyébként az ütemezés. A számvevőszéki ellenőrzési tervben az is benne van, ha bármilyen szervezet vagy párt esetében kockázatjelzés érkezik, akkor társadalmi érdek is annak a megvizsgálása. A tavalyi év első felét érintően egy hatóság fordult az ÁSZ-hoz azzal, hogy olyan dokumentumok kerültek a birtokába, ami alapján felmerül a tiltott párttámogatás gyanúja. Ennek a kivizsgálása pedig a számvevőszék feladata.

– Miért nem árulják el, melyik hatóságról van szó?

– A számvevőszéket is köti, hogy a bejelentőt hogyan kell kezelni. Nem is az a lényeg, hogy melyik hatóságról van szó, hanem az, hogy tényszerűen bizonyítható a tiltott párttámogatás megtörténte. Nem kérdés senki számára, hogy lényegesen a piaci ár és a mindenki számára elérhető ár alatt vett igénybe a Jobbik szolgáltatásokat, ez pedig tilos.

– A 2017 vége is érdekes volt a Jobbik szempontjából, akkor vették meg az azóta már eladott plakáthelyeket. Várható, hogy azt az időszakot is „soron kívül” ellenőrzik?

– Arról nem tudok nyilatkozni, hogy mi lesz a jövőben, a számvevőszék a törvényi előírás szerint ellenőrzi a politikai pártokat.

