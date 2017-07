Nem csak a Tiesto-koncert alatt csaptak le a Sound enyveskezűi

A csütörtöki Tiesto-koncert után is számos rablás színhelye volt a Balaton Sound fesztivál – derült ki a 24.hu és a 444 cikkéből. Ismeretes: a világhírű lemezlovas bulija alatt fújtak le többeket paprikasprayjel, hogy aztán letépjék az ékszereiket, és több százezer forintnyi zsákmánnyal távozzanak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A gyanúsítottak azonosítása megtörtént, az In-Kal emberei a KSHMR koncertje alatt kapták el a paprikasprayes elkövetőket. Ezután vasárnap hajnalban újabb öt külföldit állítottak elő a siófoki rendőrkapitányságra. Egy olasz állampolgárt lopással, négy belgát pedig több sértett sérelmére elkövetett lopás kísérletével és elkövetésével gyanúsítottak meg.

A 444 egy olvasója viszont elmondta, szombaton neki is letépték a nyakából a nyakláncot, a rendőrségen pedig ő kívánt negyedikként feljelentést tenni. A levélírót a biztonságiak arról tájékoztatták, hogy másokkal is csináltak hasonlót a fesztivál alatt. A 444 olvasója, Tibor beszélt más károsultakkal is a rendőrségen: volt, aki azt mondta, őt éjféltájban rabolták ki négyen-öten a Jäger-arénánál. Az olasz férfit az olvasó elmondása szerint akkor kapták el, amikor dulakodott egy másik fesztiválozóval, és ismét paprikasprayjel próbált lecsapni.

Kerestük a Balaton Sound sajtóosztályát a történtekkel, illetve a fesztiválon elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. Vető Viktória sajtófőnöktől azt a választ kaptuk, hogy ez ügyben a rendőrség adhat tájékoztatást.